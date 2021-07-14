14 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekrem Kızıltaş Antikor!..
EKREM KIZILTAŞ
Antikor!..

Antikor!..

14.07.2021, Çarşamba

15 Temmuz'daki başarısızlıklarına üzülenlerin, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde verdiği muhteşem mücadeleyi itibarsızlaştırmak için işgalcilerle mücadele kararlarının alındığı 20 Temmuz'u dillerine doladıkları malum.

Ülkemizi 'dostlarına' peşkeş çekmek isteyen bu çevreler, darbe girişiminin 5. yılında da 15 Temmuz'u değil, dış mihrakların uşakları ile mücadele adımlarının atıldığı 20 Temmuz'u darbe olarak takdim etme çabalarını sürdürüyorlar.

15 Temmuz gecesi gerçek bir lider olma şansını kaçıran Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin bu girişimlerin başını çekmesi, şaşırtıcı değil. Milletimizin teveccühü ile iktidara gelemeyeceklerini bilen CHP Genel Başkanı ve avanesi, destekleri ile iktidar hayali kurdukları dostlarını memnun etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar.

FETÖ bağlantısı sebebiyle yaptırımlara karşılaşanların ve onları savunanların, yaşananları yok saymaları, dikkat çekici. Bunu, ortamı yeni darbe girişimlerine uygun hale getirmek için yaptıklarını söylemiyorlar tabii.

Söylediklerinin, 'kalkıştılar ve başaramadılar. Bırakın tekrar deneyebilecek hale gelsinler' manasına geldiğinin onlar da farkında şüphesiz. Mağduriyet kılıfına sarıp sarmaladıkları bu niyeti milletimizin anlamayacağını zannediyorlar.

Türkiye'yi başkalarına peşkeş çekenlere yönelik ve belki yüz binleri kapsayan mücadelede bazı aksaklıklar muhtemel. Ancak pişmanlık göstermeyip, şartları zorlamak suretiyle birtakım haklara sahip olacaklarını zannedenler, yanılıyor. Devleti ele geçirmeye kalkışanların, karşılaştıkları muameleye kızmaları da yersiz.

Gerçekten mağdur olanların, 15 Temmuz benzeri yeni girişimlere niyetlenenlerle beraber hareket ederek bir netice alamayacaklarını bilmeleri de önemli.

Anlama özürlü olduklarından, milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği refleksin varlığını güçlenerek koruduğunun farkında değiller. Oysa Türkiye'nin en ücra köşelerinde bile o muhteşem mücadelenin her 15 Temmuz'da daha coşkulu bir şekilde anılması bile bazı şeyleri anlamak için yeterli.

15 Temmuz'un ne olduğunu, aktörlerinin ve senaristlerinin ne istediğini net olarak bilen milletimizin, 15 Temmuz benzeri virüslere karşı antikorla donandığı gerçeğini kimse unutmamalı. Özellikle de tekrar benzeri girişimlere niyet etme potansiyeli taşıyanlar…

Millet olarak artık darbe virüsünü iyi tanıyoruz ve onunla mücadele için antikor seviyemiz de oldukça yüksek…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sivas, Sivas olalı… 11.07.2021 Pazar
Ailenin adı hep olmalı!.. 10.07.2021 Cumartesi
Samimiyet testi!.. 07.07.2021 Çarşamba
Talkın ve salkım!.. 04.07.2021 Pazar
‘Dostları’ çok kızmış olmalı… 03.07.2021 Cumartesi
Utanmazlar!.. 30.06.2021 Çarşamba
Algılarla buraya kadar!.. 27.06.2021 Pazar
Emin olabilmek… 26.06.2021 Cumartesi
Hikayede eksik var… 23.06.2021 Çarşamba
Gerisi kolay!.. 20.06.2021 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA