Osmangazi Köprüsü, devletin verdiği geçiş garantisi 40 bin iken günlük 42 bin rakamına ulaşmış… Başta CHP'liler olmak üzere birilerince engellenmeye çalışılan mega projelerin çoğu gibi İstanbul İzmir Otoyolu'nun çeşitli etaplarında da garanti edilen geçiş sayıları da aşılmış durumda.

Salgının olumsuz etkilerine rağmen, geçiş garantisi 40 bin olan otoyolun 1. kesiminden 52 bin, garantisi 35 bin olan 2. kesiminden 59 bin araç geçmiş.

'İstemezük' taifesinin en önemli boy hedeflerinden birisi olan İstanbul Havalimanı, alınan yıllık 1 milyar Avro kiraya ek olarak yolcu sayısı garantiyi geçtiği için fazladan gelir getiren yerlerden.

Yani CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Akşener'in iddia ettiği gibi yol ve köprülerin bedellerini kullanmayanlar değil kullananlar ödüyor. Belirli bir süre sonra da bu tesislerden sağlanan gelirlerin tamamı devletin kasasına akacak.

Yap İşlet Devret usulü ile gerçekleştirilen projelerin mevcut durumu, yeni şeyler yapmaya niyetleri olmayıp var olanı yıkmaya odaklananların, yalanda sınır tanımadıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Mega projelerin Yap İşlet Devret ile yapılması, gelişmemize katkı sağlarken, rahatlayan bütçe imkanları sayesinde Türkiye'nin her tarafına daha yoğun hizmetler götürüldü.

Başta CHP olmak üzere muhalefetin Kamu Özel İş birliği yani Yap İşlet Devret usulü ile yapılan mega projelerle alakalı söylediği yalanların haddi hesabı yok... Yalanları ile projeleri itibarsızlaştırmaya çalışanlar, bir yandan da davalar açarak engellemeye çalıştılar.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havaalanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu gibi büyük projelerle alakalı yalanların başta geleni, verilen garanti rakamları ile ilgiliydi…

Bu eserlerde geçiş garantisi diye bir problemin kalmadığı ve artık devlet kasasına gelir getirmeye başladıkları anlaşılıyor. Zaman ve akaryakıt açısından sağladıkları tasarruf, ayrı bir güzellik.

'İstemezük' cephesi mensupları mega projelere hakikaten samimi niyetlerle karşı çıktılarsa, şimdi yanlışlarını anlayıp özür dilemeleri gerek... Bunu yapmazlarsa, aslında birileri istediği için bu projelere karşı çıktıkları netlik kazanacak demektir…

Bu eserlere mani olmaya ya da çeşitli yalanlarla itibarsızlaştırmaya çalışanların özür dilemesini beklemek hakkımız... Ama böyle bir şey yapmayacakları, dahası yeni yalanlarla kirletmeye çalışacakları muhakkak, maalesef…