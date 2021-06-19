Adam, kendisinden son derece emin bir ifadeyle anlatıyor: "Yandık, bittik mahvolduk. Baksanıza artık şeker bile ithal ediyoruz. 2019'da 65 milyon dolarlık şeker ithal ettik!.."

"İyi de bunu okuduğun yerde, Türkiye'nin ithal ettiği 65 milyon dolarlık şekerden elde ettiği mamulleri ihraç ederek 1 milyar 900 milyon dolar kazandığı da yazıyor. Onu niye söylemiyorsun?" denilince, apışıp kalıyor tabii.

Şeker konusunda yalan söylemeyi sevenler, 2002/2003'de 1,89 milyon ton olan pancar şekeri üretiminin, 2019/2020'de %34,4 artarak 2,54 milyon tona yükseldiğine hiç değinmezler mesela.

Türkiye'de tüketilen şekerin %97,5'inin pancardan elde edildiğini ve Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotalarının %10'dan %2,5'e indirildiğini bilseler de, yalanları tekrarlayıp duruyor bunlar… Gerçekler yüzlerine vuruluncaya kadar…

Her konuda olduğu gibi tarım ve hayvancılık konusunda yalanlar üretenlerin derdi, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde kamuoyu oluşturmaya çalışmak.

Bunların bariz vasıfları, iddiaları ile ilgili gerçekler söylendiğinde susup, az sonra aynı yalanı yüzleri bile kızarmadan tekrarlayabilmeleri.

Yalan söylemek için bile bilgiye ihtiyaç olduğundan, mesela buğday ithalatını araştırırken ihracatla ilgili rakamları da görüyorlar. Ancak, ihracat rakamlarını aktarmak işlerine gelmediğinden, sadece ithalata değinip geçiyorlar!

Türkiye'nin ihtiyacından fazla buğday ürettiğini, ihtiyaç fazlasını ve dışarıdan ithal ettiğini işleyerek ihraç ettiğini, bal gibi biliyorlar. Ama görevleri iktidarı kötülemek olduğu için, 2002'de buğday mamulleri ihracatında 11. sırada olan ülkemizin 2005'ten beri birinci sırada olduğunu telaffuz bile etmiyorlar.

Yılda 25 milyon ton saman üreten Türkiye'nin saman ithal ettiği, yalanlarının en meşhuru…

Kalıplarına bakarsanız her birisi insan, ama o kadar rahatlıkla yalan söylüyorlar ki, apışıp kalıyorsunuz. Doğruları aktırdığınızda, kabul etmiş gibi onaylıyorlar. Az sonra aynı yalanı tekrarladıklarında, onlar adına siz utanıyorsunuz…

Bunlardan o kadar çok ki… Yalanları yazıyor ve konuşuyorlar. Birileri yaptıklarının karşılığını veriyor olmalı ki, yalandan vazgeçmiyorlar.

Maddi ve manevi kazanımlarımızın bizim için fazla olduğunu düşünüp; ülkemizi duraklatmaya ve zenginliklerini sömürmeye çalışanların emrindeki bu tiplere karşı uyanık olmak, çok önemli…

Aman bu tiplere dikkat!..