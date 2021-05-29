Başını CHP'nin çektiği ittifak, erken seçim istiyor. Bu, yenilen pehlivanın güreşe doymayışı ve 2023'e yönelik hesapların bozulmaya yüz tutması ile ilgili. Başka sebepler de var tabii.

2023 seçimlerinde destek olma karşılığındaki istek çıtasını gittikçe yükselten HDP, şeffaflık yerine başkan yardımcılığı, bakanlık, bakan yardımcılıkları, vali ve kaymakam atamalarında söz sahibi olmak istiyor.

Her ne kadar rahat gibi gözükseler de CHP ve İP'i yönetenleri hafakanlar bastığı söylenebilir. HDP'nin bu tekliflerinin kabul edilemezliğini biliyor ama başka çare de göremiyorlar. Malum, tek hedefleri, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ı engellemek.

Erken seçim çağrısı biraz da arzularını yerine getiremedikleri 'dostlarının' gözünü boyamaya yönelik belki. Onların arzularını yerine getirme konusunda iyi bir imtihan veremediler. Ayasofya'nın açılışını engelleyemediler mesela. Çok bağırıp çağırsalar da Kanal İstanbul konusunda da başarısızlar. Taksim Camii de açıldı bu arada…

Erken seçim çağrılarının birtakım yalanlarla gündeme getirilmesi, alışkanlıktan. Başta CHP Lideri olmak üzere erken seçim çağrısında bulunanların güya sebep göstermek sadedinde söylediği hiçbir şeyin gerçekle alakası yok.

Terörle mücadelede en başarılı dönemdeyiz. İçeride nerdeyse terörist kalmadığı gibi, çevremizde de ciddi bir güvenlik kuşağı oluşturulmuş durumda.

AK Parti iktidarının, kamu düzeni ile ilgili hassasiyeti zirvede. Vaktiyle çeşitli şekillerde varlıkları hissedilen mafyavari yapılanmalara en ufak bir müsamaha gösterilmediğinin herkes şahidi.

Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığı sebebiyle dış mihraklarca başlatılan açık saldırılara rağmen ekonomimiz ayakta. Salgına rağmen büyüyen ekonomimiz, işin bir yönü. Yine salgın sebebiyle kayıplara maruz kalan kesimlere destek konusunda da oldukça güzel adımlar atıldı, atılıyor.

AK Parti'nin sağlık yatırımları sayesinde, salgınla mücadelede en başarılı ülkelerden birisiyiz. Çaresizlik yaşamadık hamdolsun. Birileri söylenip dursa da, aşı konusunda da birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğumuz kesin. Bu arada yakında kendi aşımız da hazır olacak inşallah.

Görünürde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ama aslında milleti düşmanı olanlar ne kadar yırtınsa da, oldukça iyi bir durumdayız ve daha da iyi olacağımıza inancımız tam.

Erken seçim için hevesli olanlara, acele işe şeytan karışır sözünü de hatırlatalım bu arada…