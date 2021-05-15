Filistin kanamaya devam ediyor… Yıllardan beri büyük sıkıntılar yaşayan Filistinliler, yine İsrail katliamı ile karşı karşıya. Hem de dünyanın gözleri önünde.

Tarih boyu benzer muamelelere maruz kalmış bir kavmin başkalarına zulmetmesi, üzerinde durulması gereken husus. Yahudileri içlerinden söküp atmak için asırlarca uğraşan batılıların, şimdi zulüm ve katliamlarına verdikleri destek ise ibretlik.

Herkes biliyor ki, Kudüs şeyh Cerrah Mahallesinde yapmaya çalıştığı alçakça bir gasptır ve işgalin bir hukuku varsa, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hukuksuzdur.

Bıçak kemiğe dayandığında Gazze'den gönderilmek zorunda kalınan roketlere karşı yapılan saldırılar da, savaş kurallarının açıkça ihlalidir.

BM Güvenlik Konseyi'nde bu utanç verici durumla ilgili adımları engelleyen ABD'nin, 'İsrail'in kendini savunma hakkı' bahanesi, aslında 'İsrail'in Filistinlileri katletme hakkı' demektir.

Filistin'de olup bitenleri turnusol kağıdı olarak kabul edersek, içeriden birçoklarının da güzellemeler yaptığı evrensel birçok kavramın içinin boş olduğunu fark etmemek mümkün değil.

Dost, müttefik, demokrasi, insan hakları… Bunlar, bizdeki muhalefetin önemine sabah akşam vurgu yaptığı ve bizde eksik olduğunu iddia ettiği şeyler. Ancak bu evrensel değerler, Filistinlilerin derdine ilaç olmuyor.

Evrensel değerlere çok önem veriyormuş gibi yapıp bize de ihraç etmeye kalkışanların, İsrail'in alçakça saldırılarını makul göstermek için yırtındıkları ortada.

'Saygın' olduğu iddia edilen ABD ve Avrupa medyasının Filistinlileri suçlu, onları katleden İsrail'i masum gösterme çabaları, hangi derekelere düşebildiklerinin göstergesi.

Tarafsızlığı bir kenara koyun, objektiflik denilen kavramdan bihaber bu yayın organlarının nasıl 'saygın' kabul edilebildiği, ayrı bir mesele…

İsrail'in kınayan TBMM bildirisine bütün partilerin imza atması, iyi bir gelişme. Ancak yetmez!..

CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinin, destekleriyle iktidara gelebilme hesabı yaptıkları dostlarının gerçek yüzlerini görmeleri açısından Filistin'de son yaşananlar ciddi bir fırsat…

Demokrasi, insan hakları, ifade ve basın hürriyeti konusunda mangalda kül bırakmayan 'dostları'na, Filistin'de yaşananlara neden at gözlüğü ile bakıp gerçekleri görmezden geldiklerini sormalarının tam zamanı…

Zalimleri görmezden gelmek dostlarında çok kötü bir alışkanlık, çünkü…