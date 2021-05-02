Olmadı bir daha…

Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili Cenevre'deki görüşmelerde Kıbrıs Türk ve Rum liderleri ortak bir zeminde buluşamamış.

Bu defa da olmadığı için toplantıların sürmesi düşünülüyormuş.

Kıbrıs'ın tümüyle kendilerine ait olmasını isteyen Rumlarla ortak bir zeminde buluşulabilmesi şaşırtıcı olurdu zaten.

KKTC ve Türkiye, Kıbrıs'ta adalet ve hakkaniyete dayalı bir çözüm peşinde iken, 'İki kesimli, iki toplumlu federasyon' talep eden Rum Kesiminin Türklerle yetki paylaşımına tahammülleri olmadığı, malum.

İki kesimli, iki toplumlu federasyon nerdeyse çantada keklik gören Kıbrıs Rumları, Avrupa Birliği üyeleri ve başka ülkelerin haksız davalarına destek olacağı düşüncesiyle daha da fazla koparma peşinde.

Kafalarındaki Kıbrıs Cumhuriyeti tekrar kurulursa, adayı ne zaman Yunanistan'a bağlayacakları da, zamanlama ile ilgili bir mesele. Bütün arzuları Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayabilmek çünkü.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çok zengin olduğunun anlaşılması, Kıbrıs'ı bir an önce Yunanistan'a bağlama arzusunu şiddetlendirmiş durumda. Aynı konu sebebiyle, Küresel enerji şirketleri de oldukça heyecanlı.

Rumlar ve destekçilerinin yaptıkları hesapların tosladığı duvar, adaletsizliğe tahammülü olmayan Türkiye.

Daha önce yaşananlar bir kenara konulsa bile, 1960'ta ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başına gelenler sebebiyle, 'iki kesimli, iki toplumlu federasyon'un ne olduğunu iyi biliyor biliyor Türkiye.

Kıbrıs Rumları ve Yunanistan'ın, gerek Kıbrıs Türklerinin gerekse de Türkiye'nin aynı delikten ikinci defa sokulmaya rıza göstereceğini zannetmesi ise, tam bir hayal.

KKTC'nin, Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devlet önerisi, 50 yıldan fazladır fiili olarak uygulanan ve başarılı bir formül. Türkiye'nin de desteklediği bu formül dışında bir yol da yok.

Bu arada, başta CHP, bizdeki muhaliflerin Kıbrıs gelişmelerine nasıl baktıkları da önemli. Eğer konuşurlarsa, gelişmelere Türkiye ve KKTC'nin mi, yoksa Rumlar ve Yunanistan'ın menfaatleri açısından mı baktıkları anlaşılır…

Ama Avrupalıları kızdırmamak için olsa gerek, konuşmaya pek niyetleri yok gibi…

Bu arada, Türkiye'yi istediklerine razı edebileceklerini düşünen Rumlar ve Yunanlılar, avuçlarını yalamaya şimdiden başlayabilirler…

'Olmadı bir daha' mantığı ile yapılacak her toplantıda Türkiye ve KKTC çıtayı biraz daha yükseltecektir çünkü…