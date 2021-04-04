Her ne kadar pek yakışmıyor olsa da kendilerine Millet İttifakı diyenlerde telaş başladı. Herhangi bir şey yapmak yerine var olanı itibarsızlaştırmayı amaçlayan beraberlik, her sınamada sarsılıyor.

CHP ve özelikle de İP tabanı tarafından üstü kapalı hazmı bile sıkıntılı olan HDP ile işbirliğinin alenileşmesi talebi, başlı başına ciddi bir problemdi. Terör örgütü ile arasına mesafe koyma konusunda herhangi bir adım atmayan HDP, son gelişmeler sonrası ittifakla ilgili isteklerini bir ileri aşamaya taşıyınca işler iyice karıştı.

CHP idare edecek tarzda davranarak durumu kurtarmaya çalışırken, İyi Parti'nin tabanına ve kamuoyuna yönelik zaruri mesajları HDP cenahında rahatsızlıklar oluşturunca, yeni bir ittifak tartışmalarının yolu da açılmış oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yüzde 50 artı 1 özelliği dolayısıyla HDP'nin başını çekeceği yeni bir ittifakın mümkün olup olmadığı, ayrı bir konu.

Selahattin Demirtaş'ın 3. İttifak tartışmasını başlatırken sarf ettiği "İyi Partili bazı ırkçı siyasetçilerin faşizan söylemleri her türlü diyalog ve çözüm zeminini maalesef tahrip ediyor" şeklindeki sözleri, beraberliği zorlaştıracağa benzer.

İP'i hizaya getirmek amacıyla söylenmiş olan bu sözlerin yenilir yutulur bir tarafı yok. Ama Demirtaş'ın asıl dikkat çekici sözleri başka.

Demirtaş'ın "HDP öncülüğünde demokratik ittifak" çağrısına kim nasıl yanaşır bilinmez. Ancak terörden cezaevinde bulunan birisinin, terör örgütü ile bağlantısı sebebiyle hakkında kapatma davası açılmış HDP öncülüğünde bir 'demokratik ittifak'tan bahsetmesi, en azından şaşırtıcı…

Demirtaş'ın çağrısına CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi müspet. Bu, mevcut CHP yönetiminin demokrasiden ne anladığı konusunda yeteri kadar bilgilendirici. Konuyu detaylı bir şekilde tartışmak ve yanlış gidişata çözümler aramak, mecburi CHP'lilerin meselesi.

Asıl dikkat kesilmemiz gereken husus, ağızlarını her açtıklarında demokrasiden bahseden yeni bazı oluşumların, Demirtaş'ın demokratik ittifak çağrısına nasıl yaklaşacakları…

AK Parti'ye mümkün olduğu kadar zarar verme arzusundan başka motivasyonları olmayanların, çağrıdaki demokrasi lafzının dayanılmaz çekiciliğine kapılıp kapılmayacaklarını hep beraber göreceğiz…

CHP ve İP'nin HDP ile işbirliklerinin devam edip etmeyeceği, önemli. Ancak, diğerlerinin demokrasi adı altında terör bağlantılı yapı ile işbirliği yapıp yapmayacakları, belki daha önemli…