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EKREM KIZILTAŞ
Silah sesi olmamalı…

Silah sesi olmamalı…

21.03.2021, Pazar

Herhangi bir batı ülkesinde parti kapatılması için terör eylemlerini kınanaması bile yeterli.

Ancak, Türkiye söz konusu olduğunda batılıların konuya bakışı değişiyor. Terör örgütü ile işbirliğini gizlemeyen HDP'ye kapatma davası açıldığında gelen demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü ve benzeri açıklamalar, bundan…

Açıklamalardaki ortak hususlardan birisi 'çok seslilik'. Çok seslilik derken, silah seslerini de dahil edip etmedikleri, meçhul.

Kendi ülkelerindeki benzer yapılara alabildiğine katı davranan ancak, Türkiye'nin terör uzantısı partiye toleranslı olması gerektiğini söyleyenler, bunun çifte standart olduğunu biliyorlar elbette.

Ama çifte standartlı yani ikiyüzlü davranmalarının sebebi de basit: Bizdeki demokrasi, insan hakları ve ifade hürriyeti gibi konulara kendi menfaatleri açısından bakıyorlar. Türkiye'nin aleyhine bile olsa, kendilerine hizmet eden yapılara göz yummamız gerektiği de temel tezleri.

HDP'ye kapatma davası açılmasına dışarıdan yükselen seslere eşlik eden içerdekilerin durumu biraz daha karmaşık. Dışardakiler maşalarını, içeridekiler de iş ortaklarını kaybedecek olmanın rahatsızlığı içinde.

Türkiye söz konusu olunca aşırı demokrat kesilenlerin kendi devletlerini ilgilendiren konulardaki katılığı, ders almamız gereken birinci husus.

Mesela İspanya söz konusu olduğunda, 'terörü kınamamak bile kapatma sebebidir' diyenlerin, Türkiye'nin PKK ile doğrudan bağlantılı HDP'ye müsamaha göstermesi gerektiği şeklindeki açıklamaları, gözlerimizi açmalı.

Çifte standartlarını bildikleri halde Batılıların tezlerini aynıyla tekrarlayan içimizdekiler belki daha da önemli bir mesele.

HDP ile ilgili olarak, 'parti kapatmanın yanlış olduğu' açıklaması yapanlar, ikiyüzlülükte de batılıları örnek alıyorlar anlaşılan.

Bir yandan HDP'nin kapatılmaması gerektiğini savunurken bir yandan da milletimize yönelik mesajlarında terörü ve terör örgütünü yarım ağızla kınamaları, bunun göstergesi…

Partiler tabii ki kapatılmamalı. Ama gerçekten siyasi parti iseler.

Çok seslilik isteyen dışarıdaki ve içeridekiler de, bu seslerin arasında silah sesi olmaması gerektiğini açıkça vurgulamalı…

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