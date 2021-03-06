Kırk katır, kırk satır!..

Parti içindeki taciz, tecavüz ve yolsuzluk gibi olaylar sebebiyle başı dertte olan CHP açısından HDP ile ilgili gelişmeler de ciddi bir sıkıntı sebebi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP ile ilgili inceleme başlatması ve dokunulmazlıklarının kaldırılması gündemde olan 9 milletvekili, CHP için olduğu kadar İP için de sıkıntı.

Ne pahasına olursa olsun AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırma hedefine ulaşmak için yapılamayacak şeyler de var. Terörle içli dışlı bir parti ile açık iş birliği, bunlardan.

HDP, ittifakta açıklık istiyor ve bunda ısrarlı. Bu, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığından başka ortak yönü olmayan Millet İttifakı'nın üstü kapalı devam edemeyeceği demek.

Konu CHP ve İP açısından 'kırk satır mı kırk katır mı' şeklini almış durumda. HDP'ye açık destek olmazlarsa, ittifak bitebilir. Destek verirlerse, ciddi oy kaybetmeleri ihtimali var.

CHP ve İP, destek verseler de tabanlarını kandırmak için HDP'ye destek vermiyormuş gibi yapmak yanlısı. Ancak açık destek isteyen HDP'nin, bu tutumu 'destek veriyormuş gibi yaptıkları' şeklinde yorumlama ihtimali yüksek.

CHP ve İP'de, TBMM'de oylamaya katılmamak ya da terörle bağlantılı isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına 'hayır' deyip, 'Cumhur İttifakı'nın oyları yeterli' bahanesine sığınma fikrinin ağır bastığı görülüyor.

Bunun terörle mücadelede net tavır bekleyen kamuoyunu ve açık destek bekleyen HDP'yi tatmin etmeyeceği, kesin.

HDP, AK Parti'yi devirme ittifakına destek konusunda istekli. Ancak, terör örgütü ile bağı konusunda müttefiklerinden anlayış bekliyor. Kapatılma tehdidi ve milletvekillerinin dokunulmazlıkları konusunda yardım da talepleri arasında.

Meselenin düğümlendiği nokta terör. PKK ile mücadeleye destek vermeleri gereken CHP ve İP'in HDP'yi, dolayısıyla terörü desteklemelerinin bu mücadeleye zarar verdiği, aşikar.

CHP, İP ve İttifakın diğer partileri karar aşamasında. Amasız ve fakatsız bir şekilde teröre karşı olduklarını göstermelerinin vakti geldi…