Bakü Havalimanından şehre giderken resmi binalarda, işyerlerinde, evlerde ve arabalarda dalgalanan bayraklar, Azerbaycan'da kutlamalar olduğunu düşündürüyordu.

30 yıla yakındır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarının bölüm bölüm kurtulması yanında işgalci ve saldırgan Ermenistan'ın on yıllarca unutamayacağı dersler almasını kutluyordu Azerbaycanlı kardeşlerimiz…

Suçluluğu kesin olan Ermenistan'ın safında yer almaktan utanmayan sözüm ona 'tarafsız' ülkeler, 'Bir Millet İki Devlet' oldukları Türkiye'nin ve Pakistan'ın bayraklarını dalgalandıran Azerbaycanlıların ne hissettiklerini herhalde daha iyi anlıyorlardı.

Uluslararası sistemin işgal altındaki topraklar ile ilgili problemi çözeceği beklentisi ile geçen 30 yılın ardından adeta şahlanan Azerbaycan, kendi göbeğini kendisi kesme yolunda ciddi mesafeler almış durumda.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin cephedeki başarıları sebebiyle, milli heyecan ülkenin her yerinde olduğu gibi Bakü'de de dorukta…

Bazı ülkeler tarafından destekleneceği beklentisiyle yeni saldırılara cüret ederek, Azerbaycan'ın şahlanışını sağlayan süreci başlatan Ermenistan için söylenebilecek olan ise ava giderken avlandığı…

Haklı olan ve çatışmalar sırasında da haklılığını zedeleyebilecek adımlar atmayan Azerbaycan, emin adımlarla hedefine doğru gidiyor... İşgalciliğine eklediği yeni saldırılar sebebiyle çatışmaları başlatan ve bilinen hiçbir uluslararası kurala uymayan Ermenistan'ın geleceği ise karanlık…

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın katkıları ile düzenlediği geziye katılan gazeteciler olarak, Bakü'de görüştüğümüz her kesimden insanın zafer coşkusu dikkatimizi çeken hususlardandı.

Azerbaycan'ın başkentinin tam da kendisine yakışır bir biçimde bulvarlarından, caddelerine ve sokaklarına kadar bayraklar ve zafer sloganları ile donatılmış olması da başka bir güzellikti.

VE GENCE…

Gence'de Ermenistan'ın balistik füze saldırılarına maruz kalan yerleri görmek ve yakınlarını kaybedenlerle görüşmek, işin hüzünlü yanıydı.

350 bin nüfusu ile Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'ye yönelik 11 balistik füze saldırısından ikisi büyük yıkıma ve arasında çocuklar ve kadınların da olduğu 26 kişinin şehadetine sebep olmuş.

Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerine olduğu gibi çatışma bölgesine uzak ve herhangi askeri hedef de bulunmayan Gence'ye yapılan füze saldırıları, Ermenistan'ın ve ona destek verenlerin kural tanımazlıklarının açık örnekleri.

Bir gece vakti, insanların yoğun olarak yaşadığı yerlere yapılan füze saldırılarının sebep olduğu yıkımı haber olarak izlemekle, yakından görmenin bile farklı olması, saldırılara maruz kalanların yaşadıklarını anlamak açısından bir ölçü.

Yıkıntılar arasında belki hayatlarını kaybetmiş çocukların kitapları ve oyuncakları vahşetin delilleri.

Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Vali Niyazi Bayramov ve Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Dr. Zeki Öztürk'le yaptığımız ziyaretlerde evleri, işyerleri hatta okulları tahrip edilen ve yakınlarını kaybeden insanlardaki metanet, bütün zorluklara tahammül etmeye kararlı olduklarının göstergesi.

Uğradığımız her yerde, zaten var olan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisinin iyice artmış olması, dikkat çekici hususlardandı.

Birçok ülke işgalci ve saldırgan Ermenistan'dan yana tavır alırken Türkiye'nin maddi ve manevi olarak kendilerinden yana olmasının anlamını iyi bilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz, 'Tek Millet İki Devlet' vurgusunun sözde kalmadığının farkında…