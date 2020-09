Karadeniz'de bulunan doğalgaz sebebiyle canı sıkılanlar, Akdeniz'deki arama faaliyetlerimizi olsun engelleme telaşında…

Yunanistan, GKRY ve arkalarındaki Fransa, uluslararası kuralların bizden yana olduğunu iyi bildikleri halde bağırıp çağırarak Türkiye'yi engelleyebileceklerini düşünüyorlar.

Enerji arama, bulma ve çıkarma konusunda son senelerde ülkemizin attığı adımların neticeye nasıl tesir ettiğinin Karadeniz'de net olarak ortaya çıkması, meseleye aciliyet kazandırmış durumda…

Önceleri, enerji arama işlerimiz 'el elin eşeğini türkü çağırarak arar' sözünde olduğu gibiydi. Her girişimin sonunda, yetkililerin kafasında 'acaba bulunamadı mı yoksa düpedüz bulunmadı mı' soruları dolaşıp dururdu.

Şimdi sismik araştırmalar yapıyor ve toplanan verilerden hareketle doğalgaz bulunabilme ihtimali olan yerlerde sondaja başlıyoruz. Karadeniz'deki çalışmanın gösterdiği gibi, arayınca da bulabiliyoruz…

Müzmin ve sonradan olma muhalifler, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini itibarsızlaştırma çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan da Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili kafa karıştırıcı girişimleri de ihmal etmiyorlar.

CHP'nin başını çektiği müzmin muhalefetin 320 milyar metreküplük rezervi yok farz etmek, rantabl olmadığını ileri sürmek ve dışarıdan alınsa daha ucuz olabileceği gibisinden iddiaları, bıyık altı gülümsemelerle karşılanıyor.

Hani açık konuşabilme imkanları olsa 'nerden çıktı şimdi bu doğalgaz rezervi' diyecekleri açık olan bu kesim, milletimizle beraber sevinemiyor bile…

'Biz yoksak her şey kötü' sloganının ardına takılan sonradan olma muhalefetin havası ise başka… Müzminlerin 'her yapılanı yok farz etme' huyu onlarda 'her olanda mutlaka bir kusur bulma' haline dönüşüyor.

Sevindiklerini söyleyip yetkililerin beyanatlarını tekrarlayan bu kesimin, açıklamaların satır aralarını kafalarına göre doldurma ve akla ziyan bazı hesaplamalarla insanımızın ümidini kırma çabaları, gözden kaçmıyor.

Bu nasıl hesap!..

Kontrol etme zahmetine girmedikleri anlaşılan birtakım hesaplamalarla, 320 milyar metreküplük rezervin pahalıya mal olabileceğini iddia etmekle kalmayıp, arama maliyetlerinin mutfak fiyatlarına yansıyacağını ileri sürüyorlar akılları sıra…

Artık nasıl bir hesap yapıyorlarsa, piyasada 70 dolar olan gazın bin metreküpünün 320 milyar metreküplük rezerv çıkarılırsa 510 dolara mal olabileceği gibi iddialarda bulunabiliyorlar…

Akdeniz'le ilgili gelişmeler söz konusu olduğunda, muhaliflerin müzmini de sonradan olanları da adeta söz birliği yapmış gibiler zaten…

Beraber enerji arama teklifine, Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin ve KKTC'nin haklarını kabul etmeye yanaşmayan Yunanistan'ın -abilerine güvendiği için olsa gerek-, kesinlikle yanaşmadığını, iki kesim de bal gibi biliyor…

Mısır'la ilgili bakış açıları da oldukça enteresan. Darbeci Sisi'nin kendisini işbaşına getirenlerin istekleri dışına çıkabileceği hayali kuruyor olmalılar ki, bu ülke ile ilişkilerde hata yapıldığını ileri sürüyorlar.

Demokrasi, insan hakları, uluslararası ilişkiler ve benzeri konulara 'naif' baktıklarını söyleyebileceğimiz bu kesimler, kurtlar sofrasına dönmüş bir dünyada Türkiye'nin kuzu gibi davranmasını istiyorlar yani…

Haklı olmanın yetmediği, gerektiğinde güçlü olduğunu göstermenin ve hatta zaman zaman bunu kullanmanın şart olduğu bir dünyada yaşıyoruz…

Dış mihraklarla aynı paraleldekiler, yanıldıklarını anlamak için istediklerinin gerçekleşmesini beklemiyorlardır inşallah…

O zaman çok geç olur çünkü…