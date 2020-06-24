'Adamın Ömer diyeceği ağzını büzmesinden belliydi', ne denileceğini önceden tahmin etmekle alakalı bir durum. CHP'lilerin ne diyeceklerini anlamak için ayrıntılarla filan uğraşmaya hiç gerek yok. Onlar söyleyeceklerini direkt söylüyorlar çünkü…

Direkt olarak söylediklerini her defasında tevil etmek mecburiyetinde kalmaları da geldiğimiz noktanın güzelliğini gösteriyor…

Ancak, CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ile ilgili açıklamasında yer alan, 'senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır' sözü ile olguyu mu algıyı mı kast ettiği, bir muamma yine de. Tevil ederken bile niyetlerini açık edebiliyorlar bazen…

Vaktiyle: "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğine hatta bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum" diyen CHP İstanbul İ Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aslında ne dediğinin farkındaydı.

İş soruşturma safhasına gelince kıvırtma faslı başlayıp, 'bir şekilde' derken normal seçimi kast ettiğini söylese de, Kaftancıoğlu gibi dinleyenler de ne denildiğinin farkındaydı.

Ayşenur Arslan isimli birisi de 'PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin AK Parti iktidarını bilek güreşine tuttuğunu' iddia ettikten sonra, "Silahlı ya da silahsız mücadele etmek, bedelini ödemek ve gericiliğe faşizme her türlü çağ dışı ideolojiye karşı ödevimizi yapmamız lazım" şeklinde ifadeler kullanmış ve sonrasında kıvırtmıştı, malum.

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı da çıkıp, "Türkiye'yi örgütlememiz lazım. Örgütleme yolu da kesinlikle sokaktan geçmek zorundadır" derken, diyeceğini dedi aslında.

Bir tıp profesörü olan eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, ne dediğini herhalde çok iyi bilen birisi olmalı. Atıcı'nın ne dediğini en iyi anlayanlar da Fransa'daki sarı yelek eylemleri sırasında sokak olayları için staja götürdüğü CHP'li parti okulu mensubu gençlerdir, büyük ihtimalle.

Aytuğ Atıcı'nın aslında ne dediğini, kendisini heyecanla dinleyenler gibi bizler de biliyoruz tabii.

Gözlerime bakın, dediğimi anlarsınız!..

Ancak bir gazeteye, 'iktidara giden yolun mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmeden geçtiğini' söylerken, 'bu modelin CHP'yi yüzde 30'un üzerine taşıdığını' vurgulaması, Atıcı'nın da CHP'den pek ümitli olmadığını gösteriyor.

70 yıldır iktidar yüzü görmeyen partisine genel başkan aday olduğunu söylüyor, ama CHP'nin neden 70 yıldır tek başına iktidara gelemediği konusuna belli ki hiç kafa yormamış Aytuğ Atıcı. Sokak sokak, mahalle mahalle yapılacak bir çalışma ile mesela yüzde 50'ye ulaşabilmeyi hayal bile edemiyor çünkü…

Bu sözlerin sahipleri, 'karakolda doğruyu söyler mahkemede şaşar' misali hukuktan belki paçayı kurtarabilir. Ama bu sözlerin sahipleri, özellikle de milletimizin bu sözleri anlıyor olmasından ürkmeliler…

Söyleyenler ve dinleyenler gibi milletimiz de anlıyor bütün bunları çünkü.

Milletimiz, yıllarca 'gözlerime bakın ne dediğimi anlarsınız' demek zorunda kalanları ve onları o şekilde konuşmak zorunda bırakanları çok iyi bilir…

'Gözlerime bakın ne dediğimi anlarsınız' diyenler, demek istediklerini kelimelere dökerlerse başlarına gelecekleri bildikleri gibi, onları dinleyenler de biliyorlardı.

Ülkenin başına tebelleş olan ve 'her ne kadar açıkça öyle dememiş olsa da, aslında öyle demek istemiştir dolayısıyla suçludur' demeye hazır birileri hep vardı çünkü.

Söylemek istediklerini açıkça söyleyip sonra çamura yatanlar, milletimizin kimin ne dediğini iyi bildiğini unutmasalar iyi olur…

Tabii hak edene hak ettiği cevabı en iyi şekilde verdiğini de…