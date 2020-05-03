Takdir etmek, CHP'nin genetik yapısına ters. Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetin yaptıklarını takdir edemiyor, eleştirmek için yalanlar uydurabilmekte de ciddi şekilde zorlanıyorlar…

Bu sebeple olsa gerek, bazı CHP'liler partilerinin çelik çekirdeğini oyalayabilecek türden inciler saçmaya çalışıyorlar.

Grup başkanvekillerinden Özgür Özel mesela, "Saray rejiminin sonu geliyor" diyor ve atamalardan, liyakatsizlikten filan bahsederek, güya aba altından bürokrasiye tehditler yağdırıyor…

Bu yetmemiş olmalı ki, sonraki gün de, "Anayasa meridir. Geçerlidir ama meşru değildir" şeklinde çok anlamlı(!) sözler ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un eviyle ilgili konu sebebiyle baltayı taşa vuran CHP İstanbul İl Başkanı'nın yaptığı çıkıntılık da enteresan: "Bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacaktır."

Bunlar ve benzeri sözler, 'aç tavuğun kendisini buğday ambarında zannetmesi' nevinden olsa da, esas itibariyle CHP zihniyetinin yansıması… Malum, milletimizi tercihlerine saygı duyamıyorlar…

Normal yollarla Milletimizin teveccühünü kazanamayan CHP zihniyetinin, kıyısından köşesinden de olsa iktidara ulaşabilmek için demokrasi dışı yollara hep açık olduğunu, biliyoruz.

Yine de, çıkıp saçma sapan açıklamalar yapanlara sorulması gerekenler var. Öncelikli olanı da, Türkiye'nin bir iktidar ya da sistem değişikliğine mi, yoksa gerçek bir muhalefete mi ihtiyacı olduğu…

Mevcut iktidarın dünyanın takdirini kazanan bir şekilde yürüttüğü korona ile mücadele konusunda, CHP'nin sadra şifa herhangi bir fikri, görüşü, teklifi var mıydı mesela?

Cumhurbaşkanımız ve iktidar başarılı olduğu için gelişmiş ülkelere bile yardımlar gönderiyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Dünya Sağlık Örgütü toplantısında korona ile mücadelemizi anlatan sunumu da bu sebeple katılanların tamamının ilgisini çekiyor…

15 Temmuz'u hatırlamak…

Aklı sıra bürokratları tehdit eden ya da 'başka bir şekilde' iktidar ya da sistem değişikliği öngören CHP'lilerin, mevcut durumla ilgili işe yarar bir teklifleri yoksa, iktidar veya sistem değişikliğini kim, neden istesin ki?..

CHP'nin kifayetsiz muhterisleri, hep eleştirdikleri sağlık alanındaki gelişmelerin Türkiye'nin korona belasını en hafif şekilde atlatmasına vesile olduğunu milletimizin bilmediğini mi zannediyorlar acaba?..

CHP'liler, sağlık sistemini gelişmiş ülkeler seviyesinin bile üstüne çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti iktidarlarının bu konuda attığı her adıma karşı çıktıklarını unutmuş olabilirler. Ancak, gelişmeleri izleyen milletimizin, kimin ne olduğunu ve aslında neye hizmet ettiğini çok daha iyi kavradığı bir dönemdeyiz.

CHP'liler, dünyanın bütün ülkelerinin sınandığı korona günlerinde, başarılı bir imtihan veren AK Parti iktidarı yanında kendilerinin de sınandığını unutmasınlar…

Yolunu yapmadıkları hastane, toplu taşımadaki rezaletler, fuar alanını sahra hastanesi diye yutturma çabaları ve daha neler… CHP'nin çelik çekirdeği bunları hazmetse de, milletimizin bir kenara not ettiği, kesin…

Kesin olan bir başka husus da, salgın riskinin başladığı günden itibaren CHP zihniyetinin tedbirleri zora sokan uygulamalarına şahitlik eden milletimizin, bu partinin kıyısından köşesinden de olsa iktidara bulaşabileceği bir duruma asla rıza göstermeyeceği...

Sandıktan ümitlerini kesip başka hayaller kuranlara da, 15 Temmuz 2016'da yaşananlara tekrar bir göz atmaları tavsiye olunur…