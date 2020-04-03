Türkiye'de yardım toplama faaliyetleri ile ilgilenen herkes, bu işin de bir kanunu olduğunu bilir. 11 Büyükşehirin CHP'li belediye başkanları kanunu görmezden geliyorlarsa, niyetleri başka demektir.

Mesele basit: Bir komisyon oluşturur, valiliğe müracaat eder, yapacak olduğun yardımları toplar ve yaparsın; niyetin bu ise tabii.

CHP'lilerin koparmaya çalıştıkları gürültünün temel sebebi, kanun gereği yazılması gereken basit bir dilekçeden kaçınmaları…

2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun ilgili maddesi, çok açık: "Madde 6 - Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar… İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır."

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı da bu: Valiliklerden izin alınmaması sebebiyle, kanun gereği ilgili faaliyeti durduruyor.

CHP'li başkanların yapılması gereken sıradan bir işlemi yaptırmamaları, yardım toplamayı değil, Bakanlığın mecburen yapacağı müdahale üzerinden güya mağduriyet oluşturmayı hedeflediklerini gösteriyor.

CHP'li başkanlar, güya bakanlığı eleştirmek niyetiyle yayınladıkları bildiride, karşı mevcut durumda 'siyaset dışı davranmanın' ve 'devlet kurumları arasında uyumu sağlamanın bir zorunluluk olduğunu' vurguluyorlar... Devlet kurumları ile uyum zorunluluğuna aldırmayıp siyaset yapan da kendileri!..

Mağdurlar için yardım toplamaya çalışmak tabii ki alkışlanacak bir harekettir. Ancak bunu yapacak olanların mevzuatı kasten görmezden gelmeleri ve hatırlatıldığında da gürültü çıkarmaları, aslında siyaset, hatta çirkin siyaset yaptıklarının göstergesi…

Yardım adı altında normal fiyatı 70-80 TL civarında olan bir gıda kolisini 150 TL'ye satan, yapması gereken hastane yolunu yapmayan ve salgının artmasına davetiye çıkarır gibi otobüs sayısını azaltan bir zihniyetin yardımlaşmadan ne anladığı, zaten ciddi bir problem…

BİZ BİZE YETERİZ!..

Yardımlaşma konusunda dünya çapındaki faaliyetleri ile öne çıkan Türkiye'nin, Kovid19'la mücadele tedbirleri sebebiyle mağduriyete uğrayan vatandaşları için de harekete geçmesi, en tabii olaylardan birisi.

Muhtemel ekonomik hasarlara yönelik olarak Hükümetçe alınan ve alınmaya devam edilen tedbirler yanında Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan yardım çağrısı da birkaç gün içinde ciddi karşılık buldu ve devam ediyor.

Kovid19'la mücadele sürecinde çeşitli sebeplerle sıkıntıya düşebilecek kişilerle alakalı olarak devletin aldığı ve alacağı tedbirlere ek olarak mağdurlara yönelik yardım faaliyetleri için yıllardan beridir bu işlerle uğraşan yardımlaşma kuruluşları da harekete geçti.

Ne kadar süreceği ve hangi neticeleri getireceği bilinmeyen sürecin ülkemiz ve milletimiz için en az hasarla atlatılması açısından kaçınılmaz olan bu çalışmaların en iyi şekilde yürütüleceğinden kimsenin şüphesi yok.

Eskiden yardım etmediği gibi yardımları da engelleyen vesayetten kurtulmuş olan Türkiye'nin çok zor imtihanları başarı ile vermiş olduğunu da unutmamak gerek.

İşlerin düzgün yürümesi durumunda kendilerine siyaseten ekmek çıkmayacağını bilen bazı çevrelerin tam da bugünlerde çıkıntılık yapma merakına kapılmaları boşuna değil.

Kovid19'la mücadele süreci hayatı yavaşlatınca başka atraksiyon yapamayanlar, çıkıntılık yaparak varlık gösterme telaşına düştüler... Başta İBB Başkanı olmak üzere, birtakım CHP'li belediyelerin tavrı bununla alakalı…

CHP çirkin siyasetini sürdürebilir… Biz Bize Yeteriz Türkiyem!..