Suriye ile ilgili olarak Türkiye'nin bir batağa saplandığını düşünen CHP'nin, 'Suriye sorunsalının çözümü' konusunda iktidarınkinden farklı bir çözümü varmış… Şu ana kadar önerileri dikkate alınmadığı için de, ellerini taşın altına koymaya karar vermişler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün, Sputnik Türkiye'den Ceyda Karan'a verdiği röportajdan, ellerini taşın altına koyma işini İstanbul'da düzenleyecekleri 'Uluslararası Suriye Konferansı' ile yapacaklarını anlıyoruz.

'Uluslararası' tabiri lafın gelişi. AB Temsilciliği'nden bir katılımcının olacağı konferansa Suriye yönetiminin görüşünü aktaracak birilerinin gelmesi de ihtimal dahilinde imiş. Ancak Suriye'nin önerdiği üç isme vize verilmemiş.

5 panelden oluşacak Konferansın açılışında Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşacak ve kamuoyunu Suriye meselesinin halli konusunda aydınlatacaklarmış…

CHP'nin Suriye ile ilgili şimdiye kadar önerdiklerini kabaca bir hatırlamak gerek. Sanki mümkünmüş gibi 'Suriye bataklığına bulaşmayalım" demişlerdi öncelikle. Can kaygısıyla ülkemize doğru akan milyonlarca insana kapıları kapatmak da, önerileri arasındaydı. Rejim halledebildiğini halleder, kalanları da nasıl olsa boyun eğer diye düşünüyorlardı muhtemelen.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkmışlar, hele Akdeniz'e 35-40 km. uzaklıktaki Afrin'e girilmemesi için epeyce kıvranmışlardı.

Suriyeli sığınmacılar konusundaki ikircikli tavırları da malum. HDP'nin, Suriye'de YPG-PYD'nin hedeflediği demografik değişiklik sebebiyle karşı olması ellerini kollarını bağlasa da, arada bir sığınmacıları göndermekten bahsetmeden duramıyorlar yine de.

Emekli Büyükelçi Çeviköz'ün CHP'nin mi yoksa Suriye'nin görüşlerini mi dile getirdiğini anlamak, zor. Ülkemizin attığı her adımı başarısız bulurken, ülkeyi kan gölüne çeviren Suriye rejiminin yaptığını iddia ettiklerinden övgüyle bahsediyor çünkü.

Suriye'de, Suriyeliler için…

Sadece Suriye rejiminin değil İran, Rusya, hatta ABD'nin yapıp ettiklerine de övgüler düzen Çeviköz'e göre, İdlip'te rejim güçlerinin sivil halka saldırısı sebebiyle sınırlarımıza yönelen insanlardan da Türkiye sorumlu.

Suriye sınırlarının sadece belirli bir bölümünde hakim olan rejimin ülkenin tamamını temsil ettiğine inanması, belki anlaşılabilir. Ancak, terör koridoru peşindeki ABD'nin yaptıklarını da makul karşılıyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi…

ABD desteği ile PYD-YPG tarafından oluşturulmaya çalışılan terör bölgesinin, Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu bilse de, herhangi bir girişim yapılmaması gerektiğini düşünüyor belli ki.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu ile ilgili faaliyetlerini itibarsızlaştırmak için de, TSK ile Hükümet'in açıklamaları arasında farklılık olduğunu ileri sürüyor. Açıklamaların Türkiye'yi oyalamaya çalışan ABD'yi uyarmaya yönelik olduğunu da görmezden geliyor tabii.

Başka bir ülkenin topraklarında toplu konut projeleri tesis etmenin ciddi meşruiyet sorunu doğuracağını ileri süren Çeviköz, Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda da gündeme getirdiği güvenli bölgede toplu konutlar teklifine de karşı.

Milyonlarca Suriyeli için toplu konutlar yapılmasına sıcak bakmayanların, onları ülkeden çıkarmayı düşünmeleri tutarsızlık, ama esas tutarsızlık Suriye'de Suriyeliler için yapılacak konutlarla ilgili meşruiyet tartışması açmaya çalışmak…

İşin en vahim tarafı ise Büyükelçilikten emekli birinin 'teslim olalım, kurtulalım' manasına gelecek açıklamaları, herhalde…