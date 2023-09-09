Akşener'in ittifaksız yerel seçimlere girme arayışı siyasetin gündemini belirliyor. Bu arayış, muhalefetin mevcut krizine işaret etmekle kalmıyor. CHP belirleyiciliğinde kurulan Mayıs 2023 koalisyonunun muhasebesini de yapıyor. Bu itibarla CHP'deki iç çekişme ve değişim polemiklerinden sonra Akşener'in yeni söylemi Mart 2024 seçimlerine giderken en önemli siyasi tartışma konusu. Akşener'in 6'lı masa tecrübesine dair eleştirilerini CHP ve küçük sağ partiler şimdilik itidalle ve sessizlikle karşılasa bile uzun süre bu konu üzerinde açıklama yapmaktan geri duramayacaklar.Bu da muhalefetin yerel seçimlerde işbirliği yapmayacağı algısını daha da güçlendirir.

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Durumun farkında olan CHP yorumcuları yoğun ve sert uyarı kampanyasına başladı bile. Elbette ana korkuları ayrı adaylarla yerel seçimlere gidilmesi durumunda muhalefetin başarısız olma ihtimali. Bu ihtimal için Akşener'indemesini eleştiriyorlar. Başarısızlığın bedeliniolarak tanımlıyorlar. Ülkede her şeyin daha kötüye gideceği birolarak değerlendiriyorlar. Muhalefet çevrelerindeki bu beka söylemini "her istediği şeyi yapabilecek iktidarın bütün toplumsal kesimleri baskılayacak İslamcı diktatörlüğün kurulması" olarak ifade edenler bile mevcut. Bu tür yorumlar etkisi sınırlı klişeler olmaktan öteye geçmiyor.

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Her şeyden öncevebali kimde?Kendi adaylığını dayatarak kurulanbaşarısızkılan Kılıçdaroğlu'nda mı?Masadan önce kalkıp sonra oturanAkşener'de mi? Pazarlığı yüksektutan küçük sağ partilerde mi?Muhalefeti erken zafer havasınasokan muhalif yorumcu ve gazetecilerdemi?Bu sorular tam olarak cevaplandırılmadı,belki Akşener'in açıklamalarıhariç. Belki de asıl sorunmuhalefetin kurduğu ittifakınmodelindeydi. HDP'nin iki anaittifakın dışında kalması ve kendiçizgisindesiyasetyapmasıİyi Parti'yedaharahat vegeniş biralan tanıyabilirdi.Cumhurİttifakı seçmenineulaşabilirdi. İttifak siyasetini çözmeninzor olduğu ortada ise debunu denemenin en uygun zamanınınyerel seçimler olduğu açık.

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Akşener'in ittifak siyasetini aşma çabasında önündeki en büyük engelsaldırıları olacak. CHP'li yorumcuların kaybetmenin bedeli hakkındaki güvenlikleştirici söylemi tam da Akşener'in şiddetle karşı olduğu kutuplaşmacı varsayımlara dayanıyor. Yerel seçimlerdeki olası başarısızlığın ağır vebalini İyi Parti'ye yüklüyorlar ve değişmeyen bir sermayeye sarılıyorlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı. Hatta CHP'nin Akşener'i ittifaka ikna edebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığını kullanacağı kulisi medyaya yansıdı. Halbuki Erdoğan karşıtlığı muhalefete kazandıracak ölçüde etkili değil. İyi Partililer, CHP'liler tarafından o kadar hırpalandı ki onların gözünde Erdoğan karşıtlığı eski çekiciliğini kaybetti. Yine CHP çevrelerindekibeklentisi de sorunlu.değerlendirmesi İyi Parti seçmeninin ve bu partinin muhtemel genişleme alanının yeterli bir analizine dayanmıyor. Akşener, ittifaksız seçim söylemini CHP'den farklı politika önerileri ve farklı kesimlere ulaşacak iyi adaylarla beslerse kendi seçmenini konsolide edebilir.

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Ancak 2019 ve 2023 ittifaklarınınikisinde de İyi Parti kaybetti.CHP'nin başarısı İyi Parti vediğer muhalefet partilerinin başarısımıdır? Dahası, Cumhur İttifakıhem AK Parti'ye hem MHP'yehatta hem de YRP'ye kazandırırkenCHP ile ittifak kurmak sağ partilerekaybettiriyor. CHP'liler fazlabulsa bile DEVA, GP ve SP'nin 10milletvekili alması kaybetmeleriniörtmüyor. Bu sağ partiler CHPhâkimiyetindeki masaya oturarakve CHP listelerinden seçimegirerek sağ seçmen nezdinde birtür intihar ettiler. Ne kadar çetinpazarlık yapılsa da CHP ile işbirliğikaybettiriyor. Muhalefetsiz siyasetdiye bir şey varsa sebebi CHP'ninbitmek bilmez krizidir.