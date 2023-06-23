Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi... Salı günkü CHP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ısorunu ilan ederek sert polemiklerine geri döndü. Bu kavgacı tutumun arkasında elbette CHP'deki değişim baskısına direnme arzusu var. Nitekim Mayıs 2023 seçimleri için kurduğu büyük koalisyonu savunma amacıyladeyiverdi. Bu cümlenin CHP'nin genel başkanı kalma isteğinden fazla bir anlamı bulunuyor. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve HDP-YSP ile yaptığı güç birliğinin başarılı olduğunu düşünüyor. Benzer bir ittifakı Mart 2024 yerel seçimleri için tekrar etme niyetini izhar ediyor.Belki de bunu yapabilecek tek CHP'li olduğunu ima ediyor. Ancak bu tür çıkışların iktidarın elini güçlendirdiği de açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yeniden masa kurma açıklamasını yenilen pehlivana tavsiye verme modunda karşıladı:

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Seçimlerinpaylaşan İyi Partive HDP-YSP, şimdilikKılıçdaroğlu'nun bahsettiği16'lı Masa kurma noktasındagörünmüyor. Köklü muhasebeihtiyacı hem CHP hemde muhalefetin tüm bileşenleriiçin gerekli. İyi Parti'ninMillet İttifakı içerisinde olmasıve HDP'nin Kılıçdaroğlu'nadesteği vermesi sebebiylemilliyetçi seçmenindenciddi kayıp yaşadığı ortada.Akşener'in sağın ilk partisiolma iddiası tümüyle anlamsızlaştı.Zaten İyi Parti'denKılıçdaroğlu'nacevabıgecikmedi. Şurası net: İyi Partive HDP-YSP yerel seçimlerdeaday çıkarmayı konuşarakCHP ile çetin pazarlıkyapacaklarının işaretini veriyor.Kılıçdaroğlu'ndan gelebilecekcümlesinekarşılığınıhazırlıyorlar.

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Millet İttifakı'nın performansı ve seçim yenilgisinden alınması gereken dersler konusunda asıl Akşener'in ne söyleyeceği merakla bekleniyor. Kurultay ile birlikte Akşener'in yeni bir siyasete (üçüncü yol) yönelmesi konuşuluyor. Millet İttifakı'nınsorgulanması CHP'nin iç tartışmasından daha çok sorun üretmeye aday. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na ve topladığı 6'lı Masa'ya masadan kalktığı zamandaki gibi sert eleştiri (kumar masası) getirmesi durumunda hem CHP'nin hem de muhalefetin seçim sonrası yaşadığı kriz daha da derinleşir. Bu muhasebeyi yapmaması durumunda ise İyi Parti'yi krizden çıkarması mümkün değil.

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Cumhur İttifakı derli toplu haliyle yerel seçimlere hazırlanırken muhalefetin yeterli ölçüde ve zamanlama ile muhasebe yapması gerekiyor. Ne az ne fazla, ne çok sınırlı ne de çok geniş... Ancak CHP'deki genel başkan tartışmasından görüldüğü üzere yenilgi sonrası başlayan kaynamaları dindirmek çok zor. Dahası, CHP eliti yerel seçim kaygısıyla değişimi baskılasa bile öfkeli ve kırgın seçmenin CHP'yi cezalandırma ihtimali yüksek. Çok yönlü ancak muğlak bir değişim tartışmasına savrulan CHP ise hangi yöne gideceğini bilemiyor.81 CHP il başkanının ortak açıklamasındakivurgusundan anlaşılacağı üzere Kılıçdaroğlu, koltuğunu koruma kararlılığını sürdürecek. Kısmen haklı, 2010'dan bu yana partisinde yapılmadık değişim bırakmadı.Helalleşmeden geri dönse muhafazakâr kesimle köprüler atılır. HDP'ye mesafe koyması milliyetçileri geri kazandırmayacak; İyi Parti'nin bu kesime yönelik iddialı bir siyaset yürütmesi beklenebilir. İyi Parti'nin sağ-seküler-milliyetçi seçmene tümüyle yönelmesi durumunda da CHP seküler oylardan kaybeder. Muhalefetin krizi Akşener'in konuşması ile yeni bir evreye girer. Bu saatten sonra 6'lı ya da 16'lı Masa kurmak Kılıçdaroğlu'nun değil, İyi Parti ve HDP'nin tercihlerine bağlı. CHP'nin daha fazla taviz vermesi gerekecek.veargümanları ve tetiklediği korku bakalım CHP'ye neler yaptıracak.