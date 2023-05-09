14 Mayıs seçim döneminin ana kampanyası sonunda gelditartışmasına dayandı. Dünyada Trump'ın başkanlığı döneminden (2017- 2021) itibaren yükselişte olan milliyetçiliğin terörle mücadele yürüten Türkiye'de de kritik öneme sahip olması şaşırtıcı değil.tartışmasının seçim dinamikleri açısından önemi şurada: Seçim ister birinci turda ister ikinci turda sonuçlansın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu da İnce ve Oğan'ın Türk milliyetçi seçmeninden oy almak için rekabet ediyor, edecek. Ayrıca, CHP ve İyi Parti'nin milliyetçi seçmen tabanının bir kısmı da zannedilenin aksine Erdoğan'a oy verebilir.Böylesi bir hareketlenmenin temel sebebi Kandil ve FETÖ'nün Kılıçdaroğlu'na verdiği açık desteğin getirdiği rahatsızlığın kamuoyunda konsolide olması. Dahası, HDP (YSP)'nin solda ana aktör olma fırsatını gördüğü iddiasıyla Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıracak şekilde elini yükseltmesi. Kürt sol milliyetçiliğinin radikal taleplerini, Öcalan'ın serbest bırakılmasını "İmralı'nın kapılarının kırılması" noktasına getirmesi. Batı medyasının "Erdoğan gitmeli" kampanyası da eklenince Kılıçdaroğlu'nun Batıcı olduğu ve milliyetçiliğe ihanet ettiği eleştirisi öne çıkıyor.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "eleştirisi ile Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alıyor. BBP Genel Başkanı Destici de benzer şekilde Akşener'idiye eleştiriyor. Miting alanlarından bu eleştirilere malzeme geliyor. Sözgelimi Van'daki Kılıçdaroğlu mitingine katılan PKK yandaşları "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganı attılar. Buna, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin CHP'yi Atatürk milliyetçiliğinden uzaklaşmakla suçladığı eklediğinde Kılıçdaroğlu'nun içine gömüldüğü siyasi-ideolojik sıkışma daha iyi anlaşılabilir.

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Siyasi hayatındatutarlılığı hiç dert edinmeyenKılıçdaroğlu aynı anda solcu, ülkücü,samimi dindar ve liberal Batıcıolabiliyor. Bakıyorsunuz bir yazısında"Millet İttifakı'nın liberal demokrasininevrensel prensipleri" üzerindebir araya geldiğini yazıyor. AB'ninşartlarını kabul edeceğini söyleyerekBatıcı bir profil sergiliyor. Başka birseferde ise sol dili kullanarak emperyalizmsöylemi satıyor. Aylar öncegerçek ülkücülüğü MHP'ye bırakmayanKılıçdaroğlu, şimdilerde yenidenAtatürk milliyetçiliğini vurgulamayabaşladı. Hattaeleştirisini karşılamakiçin "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ünYolu" başlığıyla bir video yayımlayarak"Türk devletinin menfaatlerineredeyse orada olurum" vurgusuyapıyor. Kılıçdaroğlu ayrıca milliyetçilikiddiasını Suriyeli sığınmacılarıgöndermeye bağlıyor. Bu yaklaşımıİnce ve Oğan'ın seçmeninde sığınmacılarkonusunda bir etki oluşturabilirsedekonularındaişi hayli zor.

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Kandil'deki PKK elebaşılarının ısrarlı açık desteği ve HDP'nin taleplerini ve söylemlerini yükseltmesi ile Kılıçdaroğluiddiasıyla karşılayamayacağı bir yere sıkışıyor. Solcu-Kürtçü milliyetçilerin Atatürk milliyetçilerinden fersah fersah uzak olduğunu bilmeyen yok. İnce ve Oğan da bu farkı sıklıkla kampanyalarında işliyor. Dahası, PKK ve YSP'nin azgın kampanyası sebebiylemeselesi kamuoyunda çok ciddi bir kaygı haline dönüştü.