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BURHANETTİN DURAN
İstanbul mitinginin mesajları

İstanbul mitinginin mesajları

08.05.2023, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü İstanbul mitingini izlemek için yola çıktım.
Mitingin yapılacağı Eski Atatürk Havalimanı'na ulaşmak ne mümkün!
Trafikte bekleyen Erdoğan destekçisi seçmenler Türk bayrağı, araba kornaları, müzikler ve hatta bazı yerlerde horon çekerek mitingi caddelere taşımış durumdalar. Muhteşem, inanılmaz bir coşku seli vardı. İnsanların ilgisi mitinge doğru yolda olmayı bile değerli gören bir akın halinde. İstanbul mitingleri hep seçimlerin son düzlüğünü yansıtan bir havada geçer.
Bu defaki sanki daha farklı…



Miting alanına ulaşmak isteyenlerde ve elbette alana ulaşanlarda 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin geleceği için çok kritik bir seçim olduğu bilinci en üst seviyedeydi.
Demokrasiye, vatanın ve milletin geleceğine sahip çıkan bu siyasi bilinç İstanbul'da tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı.

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Erdoğan'ın İstanbul mitingi için yollara dökülen seçmenin muazzam ilgisinin birçok anlamı var.
Bu katılım, her şeyden önce ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak Erdoğan'a sahip çıkmak ve 2013'ten sonra ülkemizin içine sokulmaya çalışıldığı türbülansa verilen bir tepki.
Erdoğan'ın son 40 günde milletimizle paylaştığı çığır açıcı eserlerin kutlaması mahiyetinde.
Eskiden "neden biz de üretemiyoruz" dediğimiz büyük projelerin, uçakların, helikopterlerin, gemilerin, otomobillerin, sihaların, nükleer tesisin, uyduların, doğalgaz ve petrol keşiflerinin milli heyecanını duyanların iradesinin sahaya yansıması…
PKK ve FETÖ'ye alan açılacağını hissederek özerklik arayışında olanlara 'dur' diyen seçmenin meydanlara inmesi… 14 Mayıs'ı yeniden demokrasinin şöleni yapma tercihinin ifadesi.
Türkiye'nin son yıllarda uluslararası sistemde güçlendirdiği konumunun zayıflamasını istemeyenlerin kararlılık gösterisi.
Bazı başkentlerin buyurgan yaklaşımlarına karşı çıkış. Batı medyasının küstah "Erdoğan gitmeli" başlıklarına verilen cevap. Seçimler üzerinde terör örgütlerinin ya da dış güçlerin gölgesinin olmasını reddeden bağımsızlık duygularının coşkusu.
Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle "Hep birlikte Türkiye olarak kazanacağız" hissiyatının sergilenmesi. Farklı kesimlerin bir arada yaşadığı, daha müreffeh bir Türkiye idealinin gerçekleştirme iradesi.
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa… Mücadelesi, idealleri, yaptıkları ve yapacakları için…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul sevdasıyla başladığı konuşmasındaki memnuniyet her halinden belliydi. Alana ulaşabilenlerin 1 milyon yediyüzbin katılımcı olduğunu söyleyen Erdoğan'ın mutluluğuna meydan da coşkusuyla eşlik etti. Erdoğan, Anadolu'nun heyecanını İstanbul'un vefası ile birleştirdi.
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