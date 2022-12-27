2022'nin son günlerinde iç siyasetin en çok konuşulan gündem maddesi hâlâ muhalefetin belirlenemeyen adayı. 6'lı masadaki genel başkanların aday meselesini ocak ayı başında masaya yatırması bekleniyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 5 Ocak'taki toplantıda cumhurbaşkanı adayı ismi konuşmayacaklarını açıkladı. İmamoğlu seçeneğinin zayıflaması ile eli iyice güçlenen Kılıçdaroğlu,vurgusuna devam ediyor.Medyayasorusunu sormaktan vazgeçmeyi önerirken, seçim takviminin başlamasına işaret ediyor. Sıradaileolduğunu söylüyor.

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Kılıçdaroğlu'nun aday konusunda tekrar seçim takviminin işlemesine işaret etmesinin İmamoğlu'na yasak kararı ile ilgisi var mı bilemiyoruz. Ancak 6'lı masanın kamuoyunu hâlâaşamasında tutmasının Kılıçdaroğlu'nun lehine olduğu açık.Masadaki birinci partinin genel başkanı olarak CHP adına kendi ismini önerebilme konumunu pekiştiren Kılıçdaroğlu, Akşener'in olası Yavaş ismini öne çıkarma hamlesini de savuşturabilecek bir noktada. Akşener'in pes etmesi beklenmese de Yavaş ismini vurgulaması pek etkili olmayacaktır. "Kardeşin İmamoğlu'nu ne çabuk unuttun" eleştirisi güvenilmezlik yaftası ile seslendirilir. Akşener'in oyun değiştirici hamlesi ancak kendi adaylığını öne çıkarması ile olabilir. Onu da çok erken bir imkân olarak harcadığını şimdilerde düşünüyor olmalı.

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Akşener'in hamlelerinin çökmesi ve masanın diğer başkanlarının program ve sürece odaklanması Kılıçdaroğlu'na 6'lı masayı istediği gibi yönlendirebilme imkânı veriyor. Gelinen noktada Kılıçdaroğlu, CHP ve 6'lı masa içi iktidar mücadelelerini yönetmede ciddi bir konfora ulaştı.Hattademe lüksü bile var. Kılıçdaroğlu hemaday kendisiymiş gibi kampanya yapabilir hemde masanın program ve takvim açıklamasınıbekleyebilir.Bu arada da muhalefet kesimi giderek Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği argümanını satın alabilecek hale gelir.

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Bakmayın Kılıçdaroğlu'nun "cümlesine. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayın kim olduğu önemlidir. Kılıçdaroğlu'nun bu argümanı kendi ismini parlatma amaçlı. Dahası, muhalefetin adayının belirlenmesinin ve açıklanmasının ertelenmesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimalini güçlendirmeye yarıyor.olarak kendi profiline bir devegibi unsurları eklemek istiyor. Genel başkanları bir araya getiren ve parlamenter sisteme geçirecek isim olarak Kılıçdaroğlu'nu diğer genel başkanların reddetmesi giderek zorlaşıyor. Akşener dışındakilerin cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ikna olması pekâlâ mümkün. 2028'e gözünü diken genel başkanlar için Kılıçdaroğlu'nun birkaç yıl sürebilecek geçiş cumhurbaşkanlığı sorun olarak görülmeyebilir.

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Kılıçdaroğlu'nun mevcut konforunun en zayıf yanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkan CHP Genel Başkanı olmasıdır. Çok bildik bir isim olarak Kılıçdaroğlu muhalefetin sürpriz adayı olamaz. Masaya kendi ismini dayatma başarısı seçmene umut vaat eden bir liderlik profili demek değil. Tek aday ya da çoklu aday açıklamayı en sona bırakan muhalefet, Kılıçdaroğlu üzerinde uzlaşmaktan başka seçenek üretemeyebilir. "İki yıl boyunca bunun için mi tartıştık?" sorusunun cevabını vermek de hayli ilginç olur.