CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,vizyonunu geçen cumartesi kamuoyu ile paylaştı. ABD'li danışmanın ve diğer akademisyenlerin online sunumları ile bir çalıştay havasında geçen bu toplantıbir vizyon sunmaktan çok uzak kaldı. CHP parti eliti bu akademik sunumlar üzerinde biraz daha çalışarak ve önerileri sentezleyerek seçmene doğrudan ulaşan bir metin üretselerdi, Kılıçdaroğlu'nun vizyonu daha anlaşılır olurdu. Anlaşılanhavasını vermek daha önemli görüldü. Seçim döneminin vizyon yarışmalarına sahne olmasının demokrasimize katkı verdiğini düşündüğümden 6'lı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem belgesi gibi CHP vizyonunu da değerlendirmeden geçmeyeceğim.

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Öncelikle Kılıçdaroğlu'nun vizyonunun ana mottosu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkavramlaştırmasının aksine CHP toplantısındakibaşlığı kronolojik, yani bir iddiayı seslendirmiyor. Toplantıda yapılan sunumlar neo-liberal politikalar ile yeni kamucu öneriler arasında nasıl bir sentez kurulduğunu göstermekten uzak, dağınık vizyon pencereleri şeklindeydi. Yani tam bir kokteyl hali hâkimdi. Aslında dönüşmeye çalışan CHP'nin bir süredir söylem, vizyon ve politika önerileri anlamında giderek kokteyl bir form kazandığını görüyoruz. Bir yandan farklı kesimlere hitap edeyim derken yeni sol bir siyasi çerçeve kuramıyor. Sözgelimi yabancı ve büyük sermaye ile ters düşmeme kaygısıylakonusunda ileri cümleler sarf edemiyor. İddialı yeni kamucu politika başlıkları açamıyor.

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Diğer yandan, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki beş kolon örneğinde olduğu gibi AK Parti iktidarının zaten yaptığını ve 2023'ten sonra tamamlayacağını söylediği hedeflere benzeyen başlıklara odaklanıyor:Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun vizyon konuşması dahil son açıklamalarında AK Parti'nin uzun yıllar kullandığıkavramlaştırmasına müracaat etmesi de dikkatimden kaçmadı. Bütün bunlara rağmen Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vizyonu oluşturma çabasının kendisine muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda avantaj getirdiği söylenebilir.profilini oluşturmaya çalıştığını da eklemeliyim.

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Kılıçdaroğlu 6'lı masadaki genel başkanlara övgüler yağdırsa da yaptığı vizyon sunumu şunu gösterdi ki bu partiler arasındasorunu çözülmüş değil. Masanın teknik işçiliğini yapan DEVA Genel Başkanı Babacan göre iseGerçi Kılıçdaroğlu,birliğin peşinde. Dünyadan ve Türkiye'den konusunda uzman 70 kişiden oluşanbeyin takımının birliği. Siyaset üstü uzmanların üreteceği teknikakademik çözümler 6 partiyi ortak politikalara ulaştırmakta faydalı olur mu? Yoksa siyaset ile teknik arasındaki çelişkiyi mi öne çıkarır, henüz belli değil. 6 partinin siyasetini ortaklaştırma sorunu varken buna bir desorunu eklenebilir.

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6'lı masa yol haritası ve politika belgeleri açıklamaya hazırlanıyor. Bu belgeler Babacan'ın iddia ettiği gibiözelliğine bürünse bile muhalefetin dağınık vizyon pencerelerini toparlaması çok zor. Hele bu 6 partinin olası ortak aday ile birliktedurumuna ulaşması aşırı bir beklenti. 2023 seçimlerine giderken siyasetçinin en kritik meselesiHâlâ çoklu aktör ve vizyon karmaşası yaşayan muhalefet hem netleşmek hem de seçimlere kadar seçmene ulaşmak zorunda.