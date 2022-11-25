Cumhurbaşkanıiki şeyi aynı anda yapıyor.Hem Esed ilegörüşebileceğini söylüyorhem de Suriye'nin kuzeyindePKK-YPG'yekara operasyonu yapılacağını vurguluyor.Akla gelen ilk üç soru şöyle:1- Bu iki hedef birbiriyle çelişir mi?2- ABD ile Rusya olumsuz tutum aldığına göre kara operasyonu yapılabilir mi?3- Kara operasyonu ve Esed ile görüşmenin zamanlaması ne olur?Bu sorularla ilgili tahminlerimi en baştan söyleyip sonra detayına geçeyim.1- Artık çelişmiyor, 2- Karşı çıksalar da uzlaşmayı tercih ederler, 3- En uygun vakitte.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da Mısır Cumhurbaşkanıile tokalaşarak BAE, Suudi Arabistan ve İsrail ile devam eden normalleşme politikasına yeni bir halkayı ekledi.Kahire ile ikili ilişkileri toparlamak zaman alabilir, diğerleri kadar hızlı yürümeyebilir.Sebebi Türkiye ve Mısır'ın Libya, Etiyopya ve Cezayir politikalarındaki uzlaşmazlık ve rekabettir.Ancak bu normalleşme Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki dengelerin değişmesine katkı verecek önemdedir.Ankara'nın iki yıl önce normalleşme politikasına başlamasının ve karşılık bulmasının sebebiPandemi, Biden yönetiminin politika tercihleri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile hızlanan büyük güç rekabeti ilk akla gelenler.Bu değişimlerin sonuçları ise Batı ittifakı içindeki ayrışmalar, başının çaresine bakmak zorunda hisseden bölgesel güçlerin daha iddialı şekilde Rusya ve Çin ile yeni işbirliği arayışlarına girmeleri ve eski hasımlıkları toparlama girişimleri olarak ortaya çıktı.İşteHem Ukrayna krizinde arabulucu oluyor hem ikili ilişkileri toparlıyor hem de terörle mücadeleden vazgeçmeden yeni çalışma yöntemleri arıyor.

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CumhurbaşkanıdiyerekSisi'den sonra Esed ile yakında görüşmeihtimalini güçlendiriyor.Normalleşme politikasının diğer ayaklarında olduğu gibi böylece sembolik engelleri kaldırarak diplomasiye imkân veriyor.Bu içeride muhalefetin eleştirilerini zayıflatırken dışarıda normalleştiği ülkelerle yeni bir çalışma tarzına yöneliyor.Bunun en zor olacağı ülke kuşkusuz Suriye.En uzun sınırlara sahip olduğumuz Suriye'deki iç savaş yüzünden yıllardır terör örgütleriyle (PKK-YPG ve DEAŞ) mücadele ve sığınmacı sorunu ile uğraşıyoruz.Bugün kritik soru şu: Ankara ve Şam arasındaki istihbarat görüşmelerinin dışişleri ya da devlet başkanları seviyesine çıkarılması nasıl mümkün olur?Esed yönetimi,adına Türkiye'ningüvenli bölgelerden çekilmesini istiyor. Muhaliflere desteğini kesmesini bekliyor.Ankara ise hem PKK-YPG ile mücadele hem de sığınmacıların dönüşü hedeflerini boşa düşüreceği için bunları kabul etmez.Anayasa sürecini ilerleterek muhalifleri de entegre edecek yöntem bulunmalı. Bu zorlu ve uzun bir müzakere sürecini gerektiriyor.Ankara ve Şamarasında görüşmelerin ilerlemesi için,temkin ve şüphe içererek de olsa, birlikteçalışma zemini oluşturulabilir.Bu da PKK-YPG'ye dair politikaların ortaklaştırılması ile başarılabilir.Yoksa devlet başkanlarının görüşmesi sembolik engelleri kaldırmanın ötesine gidemeyebilir.

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ABD ve Rusya 2019'da imzaladıkları mutabakata uymadıkları için Türkiye, Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn el-Arab'a operasyonu öncelemekte.Taksim saldırısındaki YPG unsuru Washington ve Moskova tarafından inkâr edilememekte. Türkiye'nin Ukrayna krizinde üstlendiği etkin ve yapıcı rol de hatırlandığında buDaha önce YPG-SDG'nin ortaüst düzey yöneticilerini etkisizleştiren Ankara, Pençe-Kılıç Harekâtı ile hem ABD hem de Rusya ile işbirliği içindeki bu yapıyı hedef alabileceğini gösterdi.Ankara bütün yolları deniyor.Washington, Moskova ve Tahran'dan sonra şimdi Şam'ı da yokluyor.Bu seçeneklerin çalışmadığı noktada, Ankarakara operasyonunu yapacaktır.