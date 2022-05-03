Türkiye'nin normalleşme politikasının seyri içerde ve dışarda dikkat çekiyor.Bu politika son bir yılda hayli başarılı sonuçlar elde etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı ziyaret ile BAE'den sonra Suudi Arabistan ile deTicaret, yeni yatırımlar, turizm, eğitim ve ihaleler alanlarındaDahası, Suudi Arabistan'ın bölgedeki güvenlik kaygılarına (Husiler) cevap verecek şekilde savunma sanayisinde müşterek adımlar atılması bekleniyor.

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Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta arasında benim de olduğum gazetecilere bu politikanın yakında Mısır ile devam edebileceğinin işaretlerini verdi.İstihbarat ve iş adamları üzerinden yürüyen olumlu görüşmelerinolduğunu açıkladı: "Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle ortak yanları çok çok ileri. Dolayısıyla biz Mısır halkını yok farz edemeyiz. Gönlümüz bir an önce şunu arzu ediyor; bu birlikteliği, beraberliği sağlayalım. Çünkü bunu sağladığımız andadiye düşünüyorum."Bu cümleler normalleşmenin rasyonalitesinin "halkların kardeşliğinin ve maslahatının korunması" olduğunu gösteriyor.

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Daha önceyönündeki hassasiyetinigösteren Ankara bugün,bölgede düzenin kurulması,barış ve halkların birlikteliği içinyeni sayfa açıyor.Kuşkusuz bölgedeki bütün aktörler altı, yedi yıl önceki pozisyonlarını revize etti.Körfez ve İsrail'in Türkiye'yi sınırlandırma politikası da başarısızlığa uğradı.Tarafların "aslında karşı tarafın isteği ve ihtiyacı için" normalleştiğini söylemesi şaşırtıcı değil, önemli olan bu normalleşme sürecini hangi ülkenin daha iyi kullanacağıdır.

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Bazı yazarlar iktidarın bir yıldır sürdürdüğü ve olumlu sonuçlar aldığı normalleşme politikasını "etik" gerekçelerle eleştiriyorlar.İlginçtir aynı yazarlar daha önce AK Parti'nin "değerler" temelinde BAE, SA, Mısır ile ilişkileri bozduğunu söylüyorlardı ve reel politika yapmanın zaruretine işaret ediyorlardı.Muhalefetin dış politikada normalleşme politikasına yönelik eleştirileri iç siyasetin polemikleri olarak görüyorum.

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"Neden daha önce yapılmadı" ya da "bozmasaydınız şimdi bu kadar radikal dönüşe ihtiyaç olmazdı" eleştirilerini 2023 seçimlerine giderken dış politikanın iktidarın lehine bir hava oluşturmasıyla irtibatlı görüyorum.Halbuki Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'da Türkiye karşısında kurulan bazı ittifakların çökertilmesi ve yeni fırsat alanlarının açılması kimin iktidar olacağına bakmaksızın ülkemizin lehinedir.İleride Suriye ile ihtilafın uygun bir çözüme kavuşturulmasında bu başarının önemli etkisi olacak.

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Erdoğan, Ortadoğu ve Arap halkları nezdindeki saygınlığı sebebiyle normalleşme politikasıyla da ilgiyi üzerinde topluyor.En önemlisi, Erdoğan bazı ülkelerle ilişkilerde gerginliğin de normalleşmenin de rasyonalitesini Türk milletine izah edebiliyor.Bu itibarla "iyi ama..." ile başlayan cümlelerin pek bir önemi yok, seçmen sonuçlara bakacak.Türkiye'nin normalleşme politikasının kritik meselesi yeni tercihin içeriye anlatılması değil.Birkaç ülke ile yürütülen normalleşmenin senkronizasyonunun yapılması ve bölgemizde bunun stratejik bir dengeye çevrilebilmesidir.Birbiri ile çelişen menfaatleri ve yarışan rekabetleri aynı anda yönetebilmektir.Bölgesel bir düzenin kurulması ve güvenliğin sağlanması için yönlendirebilmektir.