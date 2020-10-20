Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan benim de öğretim üyesi olduğum İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni külliyesini açtı. İlk etabı hizmete giren külliye, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk mimarisinin sentezini yansıtıyor. Milletimize hayırlı olsun. Yüzde 30 ile uluslararası öğrenci yüzdesi en yüksek üniversitemiz olan İbn Haldun,prensibini temel alan yeni nesil üniversitesi. Erdoğan'ın açılış konuşmasında belirttiğiformülüyle hareket eden bir vizyona sahip. Türkiye'nin köklerine ve medeniyet tasavvuruna sahip çıkarak küresel meydan okumalara cevap üretmeye çalışan bir bilim yuvası. Hedefi medeniyet birikimimize uygun nesiller yetiştirmek.

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Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki bazı vurgular özellikle kendi siyasi hayatının entelektüel zeminini gösteriyordu. Hesaplaşmalarını, başarılarını ve yapamadıklarını yansıtıyordu.şeklindeki tespiti, Said Halim Paşa'nın Osmanlı-Türk modernleşmesine getirdiği eleştirinin hâlâ devam ettiğine işaret ediyordu. Ayrıca, Erdoğan,sonucununürettiği görüşünde:Bu dakaybının temel sebebidir.

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Erdoğan, siyasi hayatı iç ve dış rakipleriyle mücadele ile dolu bir siyasetçi. Çok partili hayata geçtikten sonra hiçbir siyasetçiye nasip olmayan başarıları sergiledi. Girdiği tüm seçimlerden kazanarak çıktı. Ulaşımdan savunma sanayisine birçok alanda yaptığı altyapı devrimleri bir yana, 2008, 2013 ve 2016'da başka siyasetçileri iktidardan düşürecek krizleri de aşmayı bildi. Türkiye'yi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine taşıyarakbir yeniden yapılanmaya taşıdı. Diğer parti liderlerini ya da cumhurbaşkanı adaylarını seçimlerde yenmeyi başaran Erdoğan, bir konuda kendisini mahzun hissediyor:

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vekavramsallaştırmalarıErdoğan'ınidealininparçaları. Ancak bunlar aynızamanda AK Parti iktidarlarının özeleştirisi.Erdoğan, bir süredir buözeleştiriyi dillendiriyordu. Ancakbu defa iki yüzyıllık bir perspektiflehem tüm modernleşme tarihimizihem de AK Parti tecrübesini eleştirdi.Muhalefetin AK Parti'ye hakkıylayapamadığı eleştiriyi Erdoğankendisi yaptı. 2053 vizyonuna ulaşmaiçin önerisi isebirlikte tecrübeetmek. Bu zorlu sentez sadece siyasetçilerinçabalarıyla gerçekleşemez.Ülkemizin beşerî sermayesini seferberedecek kapsayıcı hamlelere ihtiyaçvar. Farklı inanç ve ideolojikeğilimlerin Türkiye'nin menfaatleriniyükseltme paydasında birleşmesigerekli. Son yıllarda Türkiye'ninuluslararası sistemde bir üst ligeçıkma iddiasını başarmak ve kalıcıhale getirmek için bu elzem. Temeleksen vatanseverlik olmalı.