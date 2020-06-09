CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu mayıs sonundan bu yana iktidarın muhalefetiiddia ediyor. En son 3 CHP ve HDP'li ismin milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra bu söylemini genişletti. HDP'ninçağrısına ve Hakkâri ile Edirne'den Ankara'ya yürüme önerisine dolaylı karşı çıktı. Ve radikal CHP'lilerintalebini de şu argümanlarla doğrudan reddetti. Başkan Erdoğan" istiyormuş.bozmalıymışlar.Tam Kılıçdaroğlu tipi kurnazlık... Hem kendi partisinin radikallerini kontrol etmek hem de HDP'nin isteğini geri çevirmek için iktidarıkurmakla suçluyor. Kılıçdaroğlu'nun bu yenisöylemi ziyadesiyle güvenlikleştirici. Güvenlikleştirmeyle ilgili hep iktidarlar suçlanır ancak Kılıçdaroğlu'nun son kurnazlığı Türkiye'de muhalefetin nasıl bir tersine güvenlikleştirme yaptığını gösteriyor.

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Bu söylem Erdoğan karşıtlığını beslemekle kalmıyor. Tüm getirisini de CHP siyasetine kanalize etmeye çalışıyor. Böylece HDP'ye beklediğivermediği gibi, İP'yi derahatsız etmeyecek bir yere konumlanıyor.diyerek sokağa dökülecek CHP ve HDP radikallerinin olası şiddetini iktidarı suçlayarak engelliyor. HDP'nin marjinallikten kurtulmak için istediği ancak CHP'yi de tartışmalı hale getirecek o desteği vermiyor. Halbuki CHP'nin pasif tutumunu eleştiren çevrelerönerisiyle ısrar ediyor.2 HDP'li milletvekilinin tutuklanması üzerine bu parti yetkilileri Edirne ve Hakkâri'den Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. Kılıçdaroğlu'nun uyarıyla birlikte bunun kesintili olduğu ve parti toplantıları şeklinde yapılacağı açıklandı. HDP Eş Başkanı Buldan bir siteye yaptığı açıklamadadedi. Bakmayın ABD'deki protestoları örnek gösterenlere, tek başına sokaktan medet umabilecek en son parti HDP. Elbette eskiden sokağa dökülmesinden ortaya çıkan şiddetin sonuçlarının hala zihinlerde taze olması sebebiyle.Demirtaş'ın kışkırttığı militanlar, 6-8 Ekim 2014 olaylarında nice masum canlar aldı. HDP'li belediyelerin destek verdiği hendek kalkışmaları ve terör eylemleri ile Kürtler zarar gördü. Seçmeni, HDP'ye sandıktan başka bir seçenek tanımıyor. Çözüm sürecini Güneydoğu şehirlerini kana bulayarak bitirmesinin suçu hala Kürt milliyetçilerinin omuzlarında. Asıl mesele HDP'nin marjinalliğini CHP'nin tepe tepe kullanması. HDP Eş Genel Başkanı Sancardese deHDP'li Sırrı Sakık,diye şikâyet etse dedurum değişmiyor. Milletvekili sayısı olarakMeclisin üçüncü partisi durumundakiHDP, seçim dönemi dışı dönemde bırakınMHP ve İP'yi, yeni kurulan küçükpartiler kadar bile etki oluşturamıyor.

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Bu marjinalliğin sebebi elbette PKK terörü ile arasına mesafe koymaması ve Kandil'in iradesinin altında ezilmesi. Uzun yıllardır Türkiye'nin hem içeride hem Irak ve Suriye'de mücadele ettiği terör örgütü PKK ile HDP'li siyasetçiler arasındaki organik bağlar HDP'yi kapattırabilecek boyutlarda. İspanya'da Batasuna, HDP'nin yaptığından daha azıyla kapatıldı. Teröristlerin cenazesine katılmak, belediye araçlarıyla teröristler için hendek açmak, para yardımında bulunmak,beyanları vermek demokrasinin sınır taşlarını aşmaktır. Bu yüzden seçim dönemi müttefikleri bile ne HDP ile ortak mücadeleye yanaşıyor ne de kendisine masada yer veriyor. HDP kendini sadece seçim dönemlerinde görünür kılan bir marjinalliğe saplanmış durumda ve çıkış da görünmüyor.