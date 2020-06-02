ABD bir haftadır protestolarla sarsılıyor.Barışçıl başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin ikinci, üçüncü gününde şiddet ve yağmaya dönüşmesiyle Ulusal Muhafızlar ve ordu birlikleri meydanlara indi.Medyanın servis ettiği alevler içindeki sokaklar, yağmalanan lüks dükkanlar ve asker postalları sanki iç savaş yaşayan Ortadoğu ya da Afrika ülkelerine benziyordu.Floyd, daha önce öldürülen siyahların (Breonna Taylor, Freddie Gray, Philando Castile, Alton Sterling, Sandra Bland, Laquan McDonald, Tamir Rice gibilerin) kaderini paylaştı.

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Elbette meselenin kökü ırkçılığın bir t��rlü ABD'den sökülüp atılamaması.hikayesine rağmen siyahların çoğunluğu işsizlik, uyuşturucu, yoksulluk ve sistematik ırkçılığın cenderesinden kurtulamıyor.Geçmişin kanlı gölgesi bir türlü kaybolmuyor.19. yüzyılda 750 bin Amerikalının ölümüyle sonlanan iç savaşı kölelik karşıtları kazansa da ırkçılık ortadan kaldırılamadı.1960'lardaki sivil haklar mücadelesi kurumsal ayrımcılığı federal suç haline getirse de ırkçılık fiilen devam etti.Derinleşen gelir dağılımı sorunları yetmezmiş gibi polis şiddeti de sık sık siyahlar için gündelik hayatı çekilmez kıldı.20 dolarlık banknot için Floyd'u nefessiz bırakarak öldüren polisin tepkiler üzerine tutuklanması da ayrı bir faciaydı.Aslında ırkçılık karşıtı gösteriler de Amerikan tarihinden hiç eksik olmadı.Neden Detroit (1967), Los Angeles (1992) ve Missouri'deki (2014) kızgın protestolardan farklı olarak Minneapolis'teki gösteriler iyice kontrolden çıktı?Başkan Trump'ın sert açıklamalarının protestocuları yatıştırmadığı açık ise de şiddet ve yağmanın boyutu ürkütücü.Protestoların arkasında Rusya'nın parmağını arayanlar bile çıktı.

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İlk versiyonunun karantina ve artan işsizlik ile bunalan ABD'de ortaya çıkması şaşırtmadı.Milyonların şimdiden işsiz duruma düştüğü ABD, kapitalist sistemi en acımasız uygulayan ve sosyal devlet tarafı en zayıf demokrasi.Irkçılık ve gelir dağılımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik ve ideolojik fay hatları ile uğraşacaklar.Krizi kötü yönettiği eleştirileri bir yana Başkan Trump'ın bazı göstericilerin polis binalarını yakmasını ve mağazaları yağmalamasını seçimlerde kullanacağı da açık.Siyahların kötü durumunun sorumluluğunu Demokratlara yıkacaktır.Kasım'a kadar Amerikan siyaseti çok gergin günlere gebe.Trump da ondan kurtulmak isteyenler de kolay pes etmeyecek.Koronavirüs sonrası dönem yeni normaliyle, maskeli protestocularıyla başladı.Her toplum krizi yönetirken kendi fay hatlarının tetiklenmesine karşı teyakkuzda olmalı.