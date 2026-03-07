Boğaz Savaşı

ABD/İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş yedinci gününü tamamladı. Savaşta ikinci haftaya giriliyor. ABD ve İsrail; hava, deniz ve bütün imkânlarıyla İran'ı teslim almaya, rejimi yıkmaya çalışıyor. İran ise dini lider Hamaney'in, çok önemli 40'tan fazla Devrim Muhafızları ve ordu liderini kaybetmesine rağmen füzelerini ateşleyerek ölüm kalım savaşı veriyor. ABD Başkanı, en fazla bir hafta içinde İran'ın teslim olacağını ummuştu. Peki ne buldu? Netanyahu'nun kışkırtmasıyla ABD Başkanı Trump'a hesap hatası yaptırıldığı net olarak ortaya çıktı. İran teslim olmadığı gibi, dünya enerji çıkışının atardamarı sayılan stratejik Hürmüz Boğazı'nı da ABD ordusu kontrol edemedi. Dünya ayağa kalktı. Trump önce savaşın 4-5 hafta sürebileceğini söyleyerek süreyi uzattı.



Savaş kritik bir evreye girdi, genişledi ve kara savaşı olasılığı ağırlık kazanmaya başladı. ABD'nin ayrıca rejimi devirmek için ayrılıkçı aparat olarak İran PKK'sı PJAK ve bazı bölücü unsurları karadan destekleme, Güney'deki Belucistan bölgesine asker çıkarma planı yaptığı da iddia ediliyor.

İran'ın, Amerikan üsleri bulunan İslam ülkelerini vurması, bir Arap-İran savaşını tetikleme tehlikesini artırıyor. İslam ülkelerine gönderilen füzeler çok kritik gelişmelere yol açabilir. Katar, İran'a çok sert bir şekilde rest çekerek "gereken karşılığı veririz" uyarısında bulundu. İran'dan fırlatıldığı düşünülen füzelerden biri Türkiye'ye yönelmişken etkisiz hâle getirildi. Bir diğeri ise Türkiye'nin garantör olduğu Nahçıvan'ı vurdu. Türkiye krizi tırmandırmadı. İran yönetimi Türkiye'nin egemenlik haklarına saygılı olduğunu açıkladı ve Nahçıvan'a da İran'ın füze göndermediğini resmen duyurdu. Belli ki Türkiye, Azerbaycan ve İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışan bir tezgâh var. Bir tuzak kuruluyor.



İngiltere ise GKRY'de bulunan İngiliz üssü Akrotiri'yi hedef alan dronun İran'dan havalanmadığını açıkladı. Bu dronu Irak PKK'sı veya İran PKK'sı PJAK'ın atmış olabileceği iddia ediliyor.

Tüm bu gelişmeler sonrası ABD Başkanı Trump'ın "gerekirse kara birlikleri gönderebiliriz" sözleri önemli bir gelişmeye işaret ediyor.



SONUÇ: Dünya ekonomisinin "şah damarı" olarak nitelendirilen Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması senaryoları, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşı kara savaşına kadar uzanabilecek çok tehlikeli bir eşiğe taşıma riski barındırıyor.