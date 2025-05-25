GAZETEMİZDE dün çıkan yazıma şöyle başlamıştım:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'dan Ankara'ya dönerken iç ve dış olaylarla ilgili önemli açıklamalarında öne çıkan birçok başlık var. Bu başlıkların 2'si iç politika açısından çok önemli.

1) Başkan Erdoğan yeniden aday olacak mı?

2) Yeni Anayasa çıkışı ve erken seçim tartışmaları...'' Başkan Erdoğan, "YENİDEN ADAY OLMA DERDİM YOK.

Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz" dedi.



Başkan Erdoğan'ın "BENİM YENİDEN ADAY OLMA DERDİM YOK" ifadesi aziz milletimizin kahır çoğunluğu tarafından sarsıcı oldu. Bu gelişme, Başkan Erdoğan'la Türkiye'nin yarınlara başarı ile yürümesinde her an yanında olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin içten gelen duygularla, tarihi açıklamalarından birini daha yaparak azız milletimizin düşüncelerinin tercümanı oldu.



ERKEN SEÇİM YOK...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzlukrüşvet- irtikap'tan tutuklanmasını bahane ederek, gözleri başka yöne çevirme tezgahlarıyla, ERKEN SEÇİM tartışmalarına yönelmişti. Başkan Erdoğan net biçimde "ERKEN SEÇİM YOK" diyerek açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, CHP'nin erken seçim algı operasyonlarını bozan net vurgulamalar yaptı: "Türkiye'yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok. Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor.



Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz.



Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz.



Dış politikada hamdolsun yıldızımız giderek parlıyor.



Cumhur İttifakı olarak birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz. Şu anda TBMM'deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum da yoktur. Yani erken seçim olduğu zaman ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecekler? Erken seçim hesaplarıyla ile heba ettikleri vakitleri, millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler." CHP'nin 1950 yılından bugüne 74 yıldır TEK BAŞINA iktidar olamama meselesi var.



CHP'nin oyları neredeyse 80 yıldır yüzde 25 ile yüzde 35 bandı arasında değişiyor. Bu durumu güncel, konjonktürel sebepler ile açıklayamazsınız, bunun derinlerde yatan daha yapısal nedenleri var.



Aziz milletimiz 1950'den bu yana CHP'yi TEK BAŞINA GETİRMİYOR.



Çünkü, Türkiye'ye hâkim olan sosyolojinin beklentilerine CHP CEVAP VEREMİYOR.



SONUÇ: CHP, Cumhur İttifakı modelinde tek başına iktidara gelemeyeceği için, başkanlık modeline karşıdır. Aziz milletimizin 2017 yılında, başkanlık modelini onaylamasından çok rahatsızdır. CHP yeniden parlamenter sisteme dönmek için çırpınıyor. Neden?

Çünkü biliyorlarki, ancak parlamenter sistem de KOALİSYONLARLA iktidarın ucunu yakalayabilirler.



CHP'NİN YENİ ANAYASAYA NEDEN KARŞI OLDUKLARI NET OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR. EVET. CHP'NİN YABANCI ELLER SUFLELERİYLE YÜRÜTTÜKLERİ SİYASAL MÜHENDİSLİK TEZGAHLARI TEK TEK BOZULUYOR.