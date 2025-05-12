Küresel lider Erdoğan

OLDUKÇA tarihi günler yaşıyoruz. Tarihe damgasını vuracak günlerden geçiyoruz. 2025 yılının Mayıs ayı ise tüm dünya açısından bir başka önem taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, dünyanın kalp atışlarını hızlandıran jeopolitik hamleler gerçekleştirirken, kangren haline gelmiş küresel meseleleri de çözüyor. Evet. Tüm dünyanın, insanlığın gözü kulağı Küresel lider Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi jeopolitik hamleleri ve temasları dünyanın kalp atışlarını hızlandırıyor.

Başkan Erdoğan'ın temaslarıhamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.

Kangren olmuş meselelerin çözümü de Türkiye'nin bölgesel güç konumunu tahkim ediyor.

Rusya lideri Putin,"Tüm dünya, çok uzun bir zamandır bunu bekliyor. Herhangi bir savaşı gerçek anlamda bitirmenin ilk adımı ise ateşkestir" dedi. Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etti.



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya liderinin bu açıklamasından hemen sonra, son derede önemli bir mesaj yayınladı.

Putin'in yaptığı müzakereleri sürdürme teklifinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak" yorumunu yaptı. Dün Başkan Erdoğan, Rusya liderı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan görüşmede Putin'e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul'da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye'nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.



Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye'nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini söyledi. Başkan Erdoğan'dan yardım istedi.

Geçen hafta Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmüştü.

Başkan Trump, dikkati çeken şu açıklamayı yapmıştı: "Başkan Erdoğan ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Her halükarda, Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı sabırsızlıkla DÖRT GÖZLE bekliyorum" demişti.



SONUÇ: Yeni Dünya düzeni inşa edilirken Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye, BÖLGESEL GÜÇ-KÜRESEL OYUNCU, dünyanın KİLİT ÜLKESİ.

Bu gerçekler ışığında Türkiye Yüzyılı ilmek ilmek örülüyor. Başkan Erdoğan'ın hamleleri Amerika'dan Rusya'ya, Avrupa'dan Asya'ya savaşları durdurmanın yol taşlarını döşüyor.

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