CHP kulislerinde ilginç konuşmalar yapılıyor. Öne çıkan kulislerin başında Özgür Özel'in geleceği var. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve diplomasının iptali edilme sürecinde CHP'de en kârlı çıkan; Özgür Özel. "Önü açıldı. Artık, Cumhurbaşkanı adaylığına yürür" değerlendirmeleri yoğunluk kazandı. NİTEKİM, Özel'in, İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasını ve katakulli denklik nedeniyle yüksek okul diplomasının iptal edilmesini fırsata çeviren oyun planını adım adım uyguladığı gözleniyor. İmamoğlu'nun devre dışı kalışını, Özel'in şahsı ikbali yolunda nasıl değerlendirmekte olduğunu anlatmadan, perşembe günü meydana gelen yeni gelişmeye dikkatle bakmakta yarar var.



ÖZGÜR ÖZEL'İN DİLİNİN ALTI...

CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi perşembe günü, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını oy birliğiyle onaylandı.



Toplantı sonrası, Özel'in açıklamaları sırasında çok dikkati çeken bir ifadede bulundu. Kendi geleceğine yönelik OYUN PLANINI gözler önüne seriyor.



"İmamoğlu içeride de olsa, dışarıda da olsa adayımız.



Başka biri yok gündemimizde.



Ama İmamoğlu'nun RESMİ ADAYLIĞI MÜMKÜN OLMAZSA birisi çıkar aday İmamoğlu'nun yerine (NOT: Kendisini tarif ediyor) İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." Özel'in bu önemli ifadesinin arka planı şöyle: ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIK VE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI MEKANİĞİ...



Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıl var.



İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne hukuki engeller çıktı. Diploması iptal oldu. Yolsuzluk davasından dolayı tutuklandı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap yüz kızartıcı suç olduğu için ceza aldığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacak.



Özel, bu durumu fırsata çevirme mekaniğini çalıştırdı.



İlk hamlesi, CHP olağanüstü Kurultay kararı aldı (6 Nisan). Özel, İmamoğlu'nun vesayetinden kurtulmak üzere kurultay kararı aldı. CHP'nin Genel Başkanlığı'ndan CHP liderliğine yönelerek, bu süreçte gösterdiği performansla hem güçlü bir şekilde İmamoğlu'nun yanında yer aldı, hem de Genel Başkan olmayı düşünen Kılıçdaroğlu'nu da sindirdi.



İmamoğlu cezaevinde olduğu için kurultaya müdahalesi sınırlı olacak. Özel olağanüstü kurultaya eli çok güçlü bir şekilde giriyor. Karşısına etkili bir ismin gelememesi sonucu, Olağanüstü Kurultay'dan Genel Başkanlığını tahkim ederek çıkmayı planlıyor.



Ondan sonra hedefinde, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Özel'ın şu ifadesine tekrar bakalım:



"Biz aday göstermenin son gününe kadar İmamoğlu'nun adaylığını zorlayacağız. Başka isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu'nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok.



İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." Evet. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak.



Şimdi şu soru aklınıza gelecek? Mansur Yavaş ne olacak? Özel'in Genel Başkanlığını tahkim ettiği, CHP'lilerin gözünde LİDER muamelesi olacağı bir süreçte, Yavaş, CHP'nın yetkili organlarından (PM ve TBMM Grubu) Cumhurbaşkanı adayı ÇIKAMAZ. Milliyetçi bir gelenekten geldiği için Mansur Bey'in işi zor. İdeolojik ayrılıkları var. Yavaş'ın kurduğu Milli Egemenlik Platformu iyi çalışıyor.



Özel'in adamları bundan rahatsız. Son olarak, Yavaş pamuk şekeri göndermesi ile DEM Parti'nin şimşeklerini üzerine çekti. Yavaş'ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı tartışmaları sürüyor. Bu durum Özel'in eline çok büyük bir koz verdi.



Yavaş'ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Özel, genel başkanlık gücünü de kullanarak Yavaş'ı CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacağı, adaylık sürecine girilince adamlarının da Yavaş'ın DEM seçmeninden oy alamayacağı tezini muhakkak işleyeceği belirtiliyor.



Peki. Yavaş bu durumda ne yapar? Gözden kaçmasın. İmamoğlu'nun tutuklanması, olağanüstü kurultay tartışmalarının çok yoğun olduğu bir sırada, Yavaş, Salı günü Polatlı'da partililere yaptığı konuşmada, "İnşallah güzel bir isim de bırakarak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum. Görevimizin sonunda buraya inşallah vedalaşmaya da geleceğiz.



Sizin karşınıza inşallah alnı açık, sizlerin başınızı eğdirmeyecek bir şekilde gelip sizlerden helallik alarak görevi bırakmayı nasip etsin diyorum" dedi.



(25 Mart 2025) Yavaş, bu açıklaması ile, 2029'da Belediye Başkanı adayı olmayacağını belirtilerek, Cumhurbaşkanı adaylığını rezervde tuttuğunu gösterdi. Geri adım atmayacak gibi görünüyor.



Özel'in, CHP Genel Başkanı olarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını kimseye kaptırmayacağı, CHP'de yolların tükendiğini görünce yüz bin imzayı toplayıp, milliyetçi-orta sağ bir profille cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulmaya devam ediyor. CHP'NİN GELECEĞİNE YÖNELİK PARAMETLERİ TOPTAN DEĞERLENDİRELİM.



Evet. Özel'in bir yol haritası hedefleri var. İmamoğlu'nun devre dışı kalması yüksek ihtimal. Diploması iptal edildi.



İdare mahkemelerinden yürütmeyi durdurması zor görünüyor. Yani, İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Yolsuzlukla ilgili başlayacak

davalarda, bir yıldan fazla ceza alacağı iddianamelere dayanarak, gündeme girebilir.



Özel, birçok bilgiye sahip görünüyor. Onun için, "İmamoğlu aday olamazsa birisi çıkar (kendisi)" diyor.



Peki, İmamoğlu için gösterdiği yoğum çaba ne anlama geliyor. Fırsattan faydalanma durumu ne manaya geliyor? İleri düzeyde, Saraçhane'de İmamoğlu'na sahip çıkması, tutuklandığı gün CHP sandıklarından İmamoğlu'nun ismini yüksek destekle çıkarma çabası, konuşmasının her paragrafında, İmamoğlu'na sonsuz desteğini göstermesi, yani "Imamoğlu'na bağlılığını göstermesinin sebebi var.



İmamoğlu'nu yanında tutmak zorunda. Genel Başkanlığını İmamoğlu'nun engellemesinden elbette çekiniyor. İmamoğlu'nu yanında tutarak, rakibi olma ihtimali olan Kılıçdaroğlu'nun sindirerek, akıllı bir taktik izliyor. Özel, İmamoğlu'na bağlılığını ileri derecede göstermeseydi, CHP PM'de, İmamoğlu'nun adamları tarafından, büyük tepki görürdü. Özel çırpınarak, aleyhinde oluşacak pozisyonları engellemiş durumda.