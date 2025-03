BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, terörü bitirme, 85 milyonluk ülkemizi huzura kavuşturma, ülkemizi bölgesel güç-küresel aktör yapan hamlelerle, Milli Savunma Sanayi ile Güçlü Ordu- Bağımsız Türkiye hedefine yürümesinde önemli adımlar atıyor. Hatırlayalım.



Başkan Erdoğan, 1 Ekim 2024'te TBMM açılışında, Milli Birlik ve beraberliğimizi tahkim eden harika bir konuşma yapmıştı.

Erdoğan, "Meclis, 104 yıllık tarihi boyunca, şartların en çetin olduğu dönemlerde bile bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulmayı başardı.

TBMM, tüm zorluklara rağmen "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" şiarına hakkıyla sahiptir" sözleriyle, TBMM'nin manevi gücünü dile getirmişti. Erdoğan, önceki gün de TBMM' de milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın anlam ve önemi çok özellikli 'büyük kucaklama' adımını Türkiye'nin yarınlarını iyi anlamak için, tekrar tekrar okumalıyız. Erdoğan, ''Değerli milletvekilleri iftarımızın 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum.



Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerin de katkılarıyla kısa sürede kayda değer mesafe alındı. 27 Şubat tarihi itibarıyla terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik daha suhuletle aşıldı. Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke ve bölge bırakmak istiyoruz.



Bununla birlikte böyle bir ihtimalin her geçen gün güçlenmesinden endişe duyanlar olduğunu, 40 yıllık terör belasının kökünün kurutulmasını, sivil siyasetin zemin kazanmasını istemeyenler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Aynı zamanda bu kirli ellerle de terörden nemalanan kirli odaklarla da yoğun bir mücadele hâlindeyiz.



İnşallah bu sefer menzil-i maksudumuza kazasız, belasız varacağımıza inanıyorum" dedi.

Parlamento çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin de aynı hassasiyeti göstereceklerine yürekten inanıyorum.

Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım.

Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım. Destekleriniz için sizlere şimdiden ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TBMM ÇÖZER

İmralı'daki teröristbaşı "PKK ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gereklidir" diyerek örgütün lağvedilme sebebini ifade etmiştir. Başkan Erdoğan ve devletimiz "Terörsüz Türkiye" sürecini geçmişten dersler çıkararak stratejik ve dikkatli bir şekilde yürütmektedir. Başkan "Kadife eldivene sarılı demir yumruk" açıklaması ile sürece destek verenlere el uzatarak, süreci sekteye uğratacak tüm unsurların da devletin sert yüzü ile karşılaşacağını" belirtilerek strajenin çerçevesini çizmiştir. Devlet, süreci pazarlıksız ve şartsız bir şekilde yürütüyor. Bu mesele çok yönlü olup, içerisinde birçok dinamiği barındırdığı için hem iç siyaset hem de dış siyaset açısından atılacak yeni adımlar büyük önem gerektiriyor. İşte, gelinen noktada, Başkan Erdoğan'ın, milletvekilleri ile TBMM'de yaptığı iftar sonrası tarihe not düşecek, "Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım.



Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım" sözlerinin anlam ve önemi çok büyüktür.

İç siyaset bağlamında Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin bölücü Terör PKK'nın tasfiye edilmesi yolunda inisiyatif alarak güçlü siyasi adımlar atmaları sonucu geçen 6 aylık sürede çok önemli virajlar aşıldı. Bundan sonra, istenilen hedefe tam anlamıyla ulaşmada TBMM'nin büyük rolü var.

TBMM'deki tüm partilerin taşın altına elini koyması için, Başkan Erdoğan, BÜYÜK KUCAKLAMA adımını atmıştır. Başkan Erdoğan, 1 Ekim 2024'te "Terörsüz Türkiye" sürecini başlatırken, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açılmış, Polatlı'dan top sesleri yankılanırken Milli Mücadele'yi sevk ve idare etmiş, İstiklal Harbimizi zafere taşımış, 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi kurmuştur.



Kurtuluş Savaşı sırasında düşman kuvvetlerinin çok yaklaşmasına rağmen, Meclis çalışmalarını, cesaretle, fedakarlık ve sarsılmaz bir imanla ifa etmiştir" diyerek, TBMM'ye verdiği büyük degeri, önceki gün TBMM'de iftar sonrası yaptığı BÜYÜK KUCAKLAMA ADIMI ile bir kez dile getirdi.

Başkan Erdoğan, "2023" derken Cumhuriyet'in 100'üncü yılını, "2053" derken İstanbul'un fethinin 500'üncü yılını, "1071'den 2071'e" derken de Malazgirt'in bininci yılını kastediyordu. Terörsüz Türkiye başarı ile inşa edildiğinde, iç cephede izlediğimiz politika sayesinde terör sorununu bir daha karşımıza çıkmamak üzere toprağa gömeceğiz.



SON SÖZ: Başkan Erdoğan, TBMM'deki konuşmasında söylediği ''Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım.

Kadastro mühendisliği peşinde koşanları kirli planlarıyla birlikte tarihin çöp sepetine beraberce atalım'' sözleriyle bir kez daha "kucaklama" adımı attı. BÜYÜK HEDEF 2071 KIZIL ELMA...