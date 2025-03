BAŞKAN Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin tüm riskleri alarak aziz milletimizin kardeşliğini güçlendirmeye ve ülkemizin küresel aktörlüğünü tahkim etmeye yönelik başlattıkları TERÖRSÜZ TÜRKİYE süreci başarıyla yürütülüyor.



"Terörsüz Türkiye" adımı ile gelecek neslimize birlik bırakma, bölgemizi huzura kavuşturma, huzur ortamında ekonomimizi güçlendirme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu "yeni eksen" ruhunu verme hedefine adım adım yürüyoruz.



"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik yol haritası netleştirilmiş durumda.



Bu süreçte "Bekle-Gör-Adım At" strateji uygulanacak. Mayıs ayına kadar süreç izlenecek.



Toplumsal destek konusunda, TBMM ve partilerin temasları ve açıklamaları ışığında yeni kapılar açılacak. Kandil'den PKK'nın fesh edilmesi ve silah bırakma kararı alması için toplayacağı kongrenin geciktirilmemesi dikkatle takip edilecek. Ağırlıklı olarak Nisan ayında PKK kongresinin toplanması isteniyor. Önemli uyarı: Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" dedi. (7 Mart 2025) Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şu açıklamayı yaptı: "Birçok coğrafyada hassas gelişmeler yaşanıyor, risk ve tehditler artıyor, karmaşık bir dönem içinde bulunuyoruz. Bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır." Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı zamanda sınır ötesinden başlayarak hudutların güvenliğini sağladığını ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadele ettiğini belirtti.



"Bugün ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz." Bugün geldiğimiz noktada, 'Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu' itiraf eden örgütün, terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler.



PKK silah bırakma kararı aldığı zaman örgüt yöneticileri ne olacak?



Silahlar hangi ülkede, nereye teslim edilecek? Türkiye, Irak, Suriye mekanizmaları oluşturulacak. İran tarafı diplomatik gelişmelere göre şekillenecek. Irak'ta, Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere silahlar bırakılacak.



SONUÇ: Büyük Türkiye gemisini tarihin akış yönünde tutan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel liderlik tecrübesiyle, "Güçlü Türkiye" fırsatını yakalayan ülkemiz, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Boşnağıyla, Arabıyla daha büyük bir millet olacaktır. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, emperyalist prangaları tek tek kırarak yoluna devam ediyor.



Türkiye, ayağına vurulan 50 yıllık emperyalist prangayı (ABD aparatı PKK-YPG) kırıp attığı takdirde Avrasya'da özgül ağırlığı daha da artmış bir ülke olacak. Bölgesel Güç Küresel Aktör Türkiye'nin yolu açık olsun.