YAŞADIĞIMIZ günlerde YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA ediliyor.

Dengeler değişiyor. Yeni jeopolitik hatlar çizilirken, çok bilinmeyenli küresel siyaset denklemleri ortaya çıkıyor. Böylesi şartlarda gelişmeleri çok iyi okuyan Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye için tarihi bir fırsatlar kapısı aralanıyor. Bölgesel ve küresel tehditlere karşı siyasi ve iktisadi istikrar içindeki ülkemiz, yıllık değil, aylık ve günlük jeopolitik gelişmelere planlarıyla hazır.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler ülkemizi AVRASYA'NIN KİLİT ÜLKESİ pozisyonuna getirirken, önümüzde yeni fırsatların kapısını aralıyor.

AVRUPA'DA BAŞKAN ERDOĞAN RÜZGARI ESİYOR. ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Putin'le adeta kanka pozisyonuna gelmesi, Avrupa'yı kritik olaylarda devre dışı bırakması AB liderlerini panikletti. Kıvranmaya başladılar. Türkiye'yi yıllardır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletmenin ızdırabını yaşıyorlar. ABD-Rusya beraberliği Avrupa'yı korkuturken, gözlerini Başkan Erdoğan'a çevirdiler.

Sadece bir ay içinde, Avrupa liderlerinin Başkan Erdoğan'la buluşma, görüşme, işbirliği yapmak için Ankara'ya gelişleri arttı.

Başkan Erdoğan, 24 ŞUBAT 2025 günü tarihi bir açıklama yaptı. "Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, siyasetten uluslararası itibara, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir" dedi. Peki Başkan Erdoğan'ın bu tarihi açıklamasının yapmasından önce neler olduğuna bakalım?

4 ŞUBAT 2025. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile görüştü.

7 ŞUBAT 2025. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

18 ŞUBAT 2025. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Ankara'da Başkan Erdoğan'la buluştu. Türkiye'ye güvendiğini, Türkiye'nin garantör olması için yardım istedi.

23 ŞUBAT 2025. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı ile görüşmeye giderken Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. AB liderleriyle yaptılan toplantıda ele alınan konular üzerinde detaylı bilgi verdi.

24 ŞUBAT 2025: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan'a Putin'den özel mesaj getirdi.

Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Rubıa işle yaptıkları görüşme hakkında detaylı bilgi verdi.

24 ŞUBAT 2025. Fransa merkezli Le Point, 2025 yılına damga vurması beklenen dünya liderlerini kapağına taşıdığı özel bir sayı yayımladı. Dergi, küresel siyasetin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladığı 4 lider arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gösterdi.

25 ŞUBAT 2025. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefonda görüştü.

28 ŞUBAT 2025. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ABD Başkanı Trump'la görüştükten sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı ve UKRAYNA TOPLANTISI düzenleyeceğini söyledi.

VE 2 MART 2025... İNGİLTERE BAŞBAKANI, TRUMP'A KARŞI AVRUPA'NIN NE YAPACAĞINI BELİRLEMEK İÇİN LONDRA TOPLANTISI DÜZENLEDİ. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Ukrayna'yla ilgili kritik toplantıya katıldı.



SONUÇ: Başkan Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, BİR TARAFTAN terörsüz Türkiye paradigmasını İLMEK İLMEK ÖRERKEN, PKK'yı toprağa gömecek hamleleri sürdürürken, dışta da TARİH YAZACAK JEOPOLİTİK HAMLELER yapıyor. Avrupa'nın gözü kulağı Başkan Erdoğan ve Türkiye'de. Türkiye Avrasya'nın kilit ülkesi. Evet. Avrupa Birliği'ni içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye, Türkiye'nin tam üyeliği kurtarabilir.

BÜYÜK HEDEF: 2071 KIZIL ELMA.