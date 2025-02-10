BAŞKAN Recep Tayyip liderliğinde, Bağımsız Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade eden Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay Vatan stratejileri ilmek ilmek örülüyor. Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktörlüğünü perçinlemekte olan bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklerken, her gün yeni program devreye sokuluyor.



SAVAŞ UÇAKLARI

Türkiye, Avrupa ortak yapımı (İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa) olan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alacak. İlk grup olarak 20 Eurofighter Typhoon uçakları 2026'da Türkiye'ye gelmeye başlayacak. 20 adet yeni üretim (Tranche 4) uçak ise 2030'a kadar ülkemizde olacak.

AESA CAPTOR-E radarıyla donatılan Eurofighter Typhoon Tranche 4'ler, 2060'lara kadar hizmet verebilecek kapasitede. Avrupa merkezli savunma şirketi MBDA tarafından geliştirilen Meteor füzeleri, 100 kilometreden fazla menzile sahip ve hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Radar güdümlü sistemleri, hedefin ani manevralar yaparak kaçmasını zorlaştırıyor.



5. NESİL KAAN GELİYOR

Yunanistan'ın korkulu rüyası haline gelen Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN için çalışmalar öne çekildi. 2 adet KAAN yapılırken, süreci hızlandırmak adına 6 adet 6. nesil KAAN prototipleri programları da devreye sokuldu. İlk etapta 10 adet KAAN, 2028 yılında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek KAAN'ın Blok-10 konfigürasyonu 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. KAAN filoları 2030-2033 yılları arasında devamlı büyüyecek. 2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında 6. NESİL KAAN'lar gelecek.



Dünkü yazımda, Türkiye'nin yeni uçak gemisi TRAKYA (RUMELİ) hakkında kısa bilgi vermiştim. Bugün Türk Denizciliği'ne damga vuracak, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek Türkiye'nin TRAKYA UÇAK GEMİSİ hakkında detaylar vereceğim. TGC Anadolu'dan 2 kat büyük, 50 uçak kapasiteli, yakıt ikmali yapmadan 60 gün denizlerde yol alabilecek Türk Savunma Sanayii'nin milli uçak gemisi projesi Mavi Vatan için hazırlanıyor. KAAN milli savaş uçaklarımızın inip kalkacağı TRAKYA UÇAK GEMİSİ bölgedeki kara üslerine bağımlı olmadan HAVADENİZ operasyonları yapılabilecek.



TGC Anadolu'dan 2 kat büyük olacağı ifade edilirken, geminin güvertesinde 20, hangarında 30 uçak taşınacak.

Bayraktar TB3, ANKA 3 ve Kızılelma İnsansız Hava Araçları ve Hürjet'in deniz varyantı konuşlandırılması hedeflenen geminin 50 uçak kapasitesine sahip olması planlanıyor.



UZAY VATAN STRATEJİSİ

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde kurulmuş Uzay Komutanlığı ve Türk Uzay Ajansı, uzay çalışmalarına yönelik önemli adımlar attı. Uzay faaliyetleri, bütün yönleriyle stratejik olarak yönetiliyor. Türkiye Uzay Ajansı, hazırladığı program ve politika belgeleriyle 2030'lu yılları hedefledi.

Önümüzdeki on yılı kapsayacak Milli Uzay Programı adım adım yürütülüyor.

Türkiye'nin, Somali'ye uzay üssü kurma konusunda önemli gelişmeler var.



SONUÇ: Türkiye'nin Uzay Vatan stratejisine göre, küresel güçlerin hakim olduğu uzay yarışında "Türkiye ben de varım" diyecek. Somali'de Türk Donanması eşliğinde Kızıldeniz sahillerinde Türk sondaj gemilerinin de çalıştığını unutmayalım. Genel olarak baktığımızda TÜRKİYE'NİN MAVİ VATAN-GÖK VATAN-UZAY

VATAN STRATEJİLERİ ile bölgesel ve küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmeyi amaçladığını görüyoruz.