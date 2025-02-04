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Tarih kitaplarında yer alacak 2 jeopolitik gelişmelere yol açacak bir gün. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara, Ankara'ya geliyor. Başkan Tayyip Erdoğan'la tarihi bir görüşme yapacak.



Türkiye-Suriye ilişkilerinin STRATEJİK ORTAKLIĞA geçirilmesi açısından kritik öneme sahip ziyarette, Suriye'deki son gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek. Özellikle şu başlıklar ön planda olacak:



Suriye'nin yeni siyasi yapısının oluşturulması, ekonomik toparlanması, bölgede sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanması için iki ülkenin ortak iş birliği projeleri, terör örgütü PKK-YPG'nin tasfiyesi, geçiş dönemi yönetimine sağlanacak uluslararası destek ele alınacak.



Yeni bir Suriye küresel lider Başkan Erdoğan'ın tecrübeleri ile yol alırken, gelecek senaryolarında Türkiye gerçeği net olarak gözlenmektedir.



Türkiye, geçen hafta çok önemli 2 hamle yaptı. MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti, Cumhurbaşkanı Eş Şara ve bakanları ile yeni Suriye'nin savunma stratejileri ele alındı. Bu görüşmeleri, Türkiye'den giden Milli Savunma Bakanlığı Kurmay Heyeti sürdürdü.



Tüm bunlar olurken Ortadoğu'nun KÜÇÜK ÜLKESİ İsrail'in Siyonistsoykırımcı Başbakanı Netanyahu, tasmalarını elinde tutan ABD'nin yeni başkanı Trump'la görüşmek üzere koşarak Washington'a gitti.



Siyonist Netanyahu, ORTADOĞU HARİTASINI YENİDEN ÇİZECEKMİŞ! Trump öncesi belli ki ABD'deki en büyük Siyonist lobisi AIPAC ile görüşecek, Evanjelist Siyonistlerle temaslarda bulunacak.



Siyonist Netanyahu, Filistinliler'e soykırım yaparak, Gazze'ye saldırarak kirli planlarını uygulamıştı.



Bunları da ABD'nin eski Başkanı Biden'ın yardımıyla sağlamıştı.



Soykırımına yeni isim bulmuş. "Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" diye konuşuyor. Biden'le beraber yaptığı soykırımı Trump'la devam ettirmenin rüyasını görüyor.



Soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun ABD Derin Devleti içindeki Siyonist-Evanjelistlere çok çok güvendiği belli oluyor.



Golan Tepeleri'ndekı işgali sürdüren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Suriye'de yeni kirli oyunlar hazırladığını unutmamalıyız.



Belli ki ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye'den asker çekmemesi için yalvaracak. Netanyahu'nun "Harita çizme hayalinin" ARZI MEVUD (Nil'den Fırat'a kadar ) toprakları işgal olduğu, bu planının Batı'nın Siyonist-Evanjelist mahfilleri tarafından desteklendiği gözden uzak tutulmamalıdır.



Bu küçük adam, bırakın harita çizmeyi, bakalım koltuğunu koruyabilecek mi? Gazze'deki soykırımın hesabını da muhakkak verecektir.



SURİYE'DE PKK-YPG'NİN TASFİYE EDİLMESİ

Türkiye bu konuda oldukça kararlı. Türkiye'de terör örgütü PKK bitirildi. Sıra Suriye'deki PKK-YPG'ye geldi.

Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiye olması bekleniyor.



Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Eş Şara, tasfiye için tarih verdi. Diğer silahlı örgütler kapatıldı, silahları ile yeni Suriye Ordusu'na katıldılar.

Sadece ABD aparatı PKK-YPG kaldı. Amerika Başkanı Trump'ın kararı bekleniyor. Amerika asker çekse de çekmese de kahraman Türk Ordusu, PKK'yı tasfiye edecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve yeni Suriye yönetiminin üzerinde çalıştığı, PKKYPG'nin tasfiyesi ve Türkiye-Suriye sınırının tamamının terörden temizlenmesine AZ KALDI, SAYILI GÜNLER KALDI.



IRAK'A DİKKAT

Gözler Suriye'ye çevrilmişken, Irak'ta da önemli gelişmeler oluyor. Dün dikkat çeken bir haber vardı.



"İngiltere, Musul, Kerkük ve Erbil'in tam ortasına askeri üs kuracak." Haberin devamında, "İNGİLİZ ÜSSÜ İngiltere, Musul, Kerkük ve Erbil'in tam ortasına, tüm bu şehir merkezlerinin her birine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Gayyara'ya İngiliz askeri üssü kuruluyor.



İngiltere, Irak hükümetiyle IŞİD'le mücadele altında zaten askeri işbirliğinin yolunu açmıştı.



IŞİD'in Irak topraklarından sökülmesinin ardından ise Bağdat ile Londra arasında 'ikili güvenlik ve stratejik ortaklık anlaşması' imzalandı.



Şimdi İngiltere, bu anlaşmayı temel alarak, Gayyara'da kapsamlı bir üs kuruyor" deniyor.



Trump'ın Suriye'den asker çekip çekmeyeceği konuşulurken, İngiltere'nin bu hamlesinin dikkatle takip edilmesinde yarar var.



Türkiye ile Irak Merkezi Yönetimi arasında önceki aylarda tarihi anlaşmalar yapıldı. Kahraman Türk Ordusu, Irak'ta pençe operasyonları ile Kuzey Irak'ı temizledi, KİLİT KAPATILDI.



Türkiye ile Irak arasında küresel bir ticaret koridoru KALKINMA YOLU (BASRA LİMANI İLE OVAKÖY ARASINDA) adım adım kuruluyor.



SONUÇ: Bilindiği gibi 100 yıl önce Irak ve Suriye'nın sınır haritalarını gizli SYKES-PİCOT anlaşması ile İngiliz ve Fransızlar çizdiler. Kadim Türk kentleri Musul ve Kerkük'ü İngilizler hile ile Türkiye'den koparıp petrole çökmüşlerdi.



100 yıl sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Irak ile tarihi beraberliği sağladı. Irak ve Suriye'de SYKES-PICOT planlarını paçavraya çevirdi.



Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta ETKİN ROLÜ, belli ki Emperyalist Batı'yı rahatsız ediyor.



Irak ve Suriye'de PKK'nın tasmasını elinde tutan Batı'nın yeni sinsi planlarının çok dikkatle takip edilmesinde yarar var...