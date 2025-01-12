SÜLEYMAN Şah'ın ebedi türbesi üzerinde yeniden Özgürlük Güneşi doğacak.

Amerikan'ın aparatı PKKYPG- SDG'nin silahları ile toprağa gömülmesine sayılı günler kaldı.



Cumhurnaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanlığı'nın arka arkaya yaptıkları net, derinlikli açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'de PKK-YPG'nin tasfiye edilmesine yönelik önemli işaretler veriyor.

Başkan Erdoğan, pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası PKK-YPG'nin hamisi Amerika'yı son kez uyarırken, 'BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ' dedi.



"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ" sözüne dikkat ediniz. Ne zaman Erdoğan bu sözü ifade etse, Kahraman Türk Ordusu gerekeni yaptı.

Suriye'de gerçekleşen devrimle hem bu ülkede hem de bölgede artık yeni bir dönem başladı.



Erdoğan, Suriye'nin yeni dönemine ilişkin Türkiye'nin yol haritasını açıkladı:

"Suriye'nin parçalanmasına, hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz.

Bu konuda bir risk görürsek, gerekli adımları süratle atarız.



Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet, silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye, bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir.

İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz.



Bölücü örgüt ve Suriye'deki uzantıları için çemberin daraldı.

Terörsüz Türkiye yolu tıkanır veya dinamitlenirse, işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyiz''.

HAKAN FİDAN'DAN SON UYARI.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın son uyarısından hemen sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan son uyarı geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin YPG'den temizlenmesine ilişkin son günlerde peşi sıra açıklamalar yapıyor.



Fidan'ın son olarak 7 Ocak'ta bir canlı yayında yaptığı açıklamalar hem YPG'ye hem de arkasındaki ABD'ye son ihtar olarak algılandı.

Fidan, o mesajında "Türkiye'nin harekât yapması istenmiyorsa şartlar bellidir.



PKK yönetim kadrosu ile tüm kadroları Suriye'yi terk etmeli.

Ancak buna yönelik hazırlık veya niyet görmüyoruz" ifadelerini kullandı.



Suriye'deki yeni yönetimin YPG'yle savaşacak kudretinin fazlasıyla olduğunun altını çizen Fidan, şöyle konuştu:

''Türkiye'nirr, PKK/ YPG'ye verdiği ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de.

PKK/YPG'nin ültimatoma göre hareket etmemesi durumunda gereği yapılacak. (Gereği) Askeri harekattır.

Şam onlarla konuşuyor.



Bir defa söyledi, bir daha söyleyecek, bir daha söyleyecek'' Geçmişte ABD'ye rağmen PKK/YPG'ye askeri operasyon yapıldığını anımsatan Fidan, "Afrin'de yaptık, Rasulayn'de yaptık, Tel Abyad'da yaptık. Ondan sonra MİT'teyken herhalde 150-200 tane belki de çok daha fazla nokta operasyonu yaptık. Halen devam ediyor arkadaşlar, yapıyorlar'' MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON UYARI..



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, terörist grupların silah bırakmaması halinde sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığında olunduğu vurgusu yaparak, "TSK, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi operasyonları sürdürme kararlılığındadır" denildi.



AMERİKA KIVRANIYOR

Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında PKK-YPG-SDG'nin hamisi Amerika kıvranmaya başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında son günlerini yaşayan Antony Blinken, Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG/ SDG'yi toprağa gömme olası operasyonlarını durdurabilme telaşı içinde. Alelacele ABD Dışişleri Bakan yardımcısı John Bass'ı Ankara'ya gönderdi.



Ankara'da Bass'a, 'YPG ya tasfiye olacak. Tasfiye olmazlarsa, Tek akıbetleri, silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Bunun önüne hiçbir güç geçemez' denildi.

Bass, en son 12 Aralık'ta Ankara'yı ziyaret etmişti.



ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ...

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan, TERÖRSÜZ TÜRKİYE PARADİGMASINI ilmek ilmek örüyor. Başkan Erdoğan, çelik çekirdek kadro Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın arka kapı temaslarını sürdürürken, Kahraman Türk Ordusu yeni operasyonlara hazır.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Görüşmeden sonra açıklama yapılmadı.



Erdoğan ve Bahçeli'nin görülme sonrası müjdeli gelecek konusundaki emin davranışları dikkati çekti.

İki liderin görüşmede TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ATILACAK SON ADIMLAR, SURİYE'DE PKK-YPG'NİN TOPRAĞA GÖMÜLMESİ, DEM Parti'nin İmralı heyetinin ziyaretinin BİRİNCİ AŞAMASININ değerlendirildiği, ikinci aşamada İmralı'dan verilecek PKK'nın silahı bırakma (15 Şubat) sonrası olası gelişmelerin ele alındığı belirtiliyor.



SONUÇ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ ARASINA DUVAR ÖRMEYE ÇALIŞAN EMPERYALİSTLERİN OYUNLARININ

BOZULMASI, PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI, YENİ SURİYE'NİN İNŞASI, SURİYELİ MÜLTECİLERİN ONURLU DÖNÜŞÜ bağlamında tarihi açıklamalar yapacağı belirtiliyor.

Süleyman Şah'ın ebedi türbesi üzerinde yeniden Özgürlük Güneşi doğmasına az kaldı.