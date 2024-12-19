BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan lideliğinde Türkiye'nin, Ortadoğu'nun kaderini etkileyecek YENİ SURİYE İNŞASI bağlamında stratejik hamleleri sürüyor. Zalim Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden BEŞ GÜN sonra, Türkiye Şam Büyükelçiliğini açtı. Türkiye, yeni Suriye yönetimini tanımada kıymetli stratejik hamleyle öne geçmiş oldu. Şam Uluslararası Havalimanı yeniden hizmete alınıyor.

Havalimanı personeli göreve başladı.



Türk Hava Yolları Şam seferlerine başlıyor. Suriye'nin en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyor. Yeniden hizmete girmesi, bölgedeki ulaşım ağını canlandıracak kritik adım olarak değerlendiriliyor. 2 Avrupa yapımı savaş uçağı Eurofighter Ankara'daydı.

Katar'da Ferocious Falcon V Tatbikatı'na katılan İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, dün Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na geldi. İngiltere Tranch 1 olarak adlandırılan Eurofighter modellerini Türkiye'ye önermişti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de bütçe görüşmeleri ve sonrasında Eurofighter, F-35 ve S-400'ler konusunda detaylı açıklamalar yaptı: "F-35 konusunda da almak istediğimizi daha önce söylemiştik. F-16 alım sürecindeki olumlu havanın F-35 sürecine de yansıyacağını düşünüyoruz.

ABD'de görevi devralacak yeni yönetimle de müttefiklik ruhuna aykırı CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını konuşacağız. S-400 ile ilgili tutumumuzda ise bir değişiklik yoktur".



"Suriye'deki yeni yönetimle askerî iş birliği olur mu?" sorusunu Güler, cevapladı:

"Hâlihazırda birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşmamız bulunuyor. Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız''. SURİYE'DE YENİ DÖNEM VE PKK/YPG'NİN DURUMU konusunda Bakan Güler, şunları söyledi:

"ABD'nin Suriye'de bugüne kadar belli bir tutumu vardı ancak ortam değişti. Artık herkes istese de istemese de ortaya çıkan gerçekliği kabullenmek zorunda. Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi. Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz. Yeni dönemde Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek''.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Yeni Suriye'de önümüzdeki dönemin şifrelerini verdi:

"Şam'daki yönetimin kendi milli bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü sağlamak için atacağı adımlar neticesinde PKK-YPG'nin artık çok bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz.



PKK-YPG'nin elimine edilmesi, ortadan kaldırılması Türkiye'nin stratejik hedefi.

Ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya feshedilirler yani yok olurlar. Birinci aşamada bir an önce YPG/PKK'nın içerisinde bulunan Suriye'deki Suriyeli olmayan uluslararası terörist savaşçı statüsünde olan unsurların ülkeyi terk etmesi. İkincisi DEAŞ'lı tutukların bulunduğu cezaevleri. Kamplarda kadın, çoluk çocuk binlerce insan yaşıyor, bunların Iraklı ve Suriyeli. Irak ve Suriye'nin bir araya gelip bu insanlara ne yapacaklarına karar vermeleri gerekiyor".



SONUÇ: Zalim Esad zamanında, resmi olmayan, zimnen uygulanan manidar bir durum vardı. Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusu ABD, Fırat'ın batısı Rusya'nın kontrolünde bulunuyordu. Esad'ı deviren Suriye Muhaliflerinin göreve getirdiği Yeni Suriye Milli Hükümeti, hava sahasında Rusya ve ABD'nin kontrolünü kaldırdı.

Bu gelişme Türkiye'nin güçlü pozisyona geçmesine yol açtı. Fırat'ın doğusunda ABD'nin, desteklediği YPG/ PYD'yi havadan koruması tartışmalı duruma geldi. SURİYE MİLLİ ORDUSU (SMO) ve Arap aşiretleri ABD aparatı YPG/PYD'yi adım adım temizliyor.

HEDEF. Ayn El-Arap-Haseke-Kamışlı.