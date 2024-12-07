SURİYE iç savaşı kızıştı.

Gayrı resmi olarak haritası her gün değişiyor. Az zamanda o kadar çok gelişme oluyor ki, gelişmeler, hayretle, şaşkınlıkla, merakla izleniyor.

27 Kasım'da Suriye'de, HTŞ çatısı altındaki silahlı 36 grup Esad'ı devirmek üzere harekete geçti. Bugün 7 Aralık. 11 günde meydana gelen manidar, şaşırtıcı olayların hikayesi.

26 Kasım'da da Lübnan'da Derin Amerika'nın (CIA, Pentagon, Dış İlişkiler Konseyi) kurgulamasıyla İsrail ile Lübnan arasında ateşkes imzalandı. Aradan bir gün geçerken Suriye'de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) çatısı altındaki silahlı gruplar, ne tesadüf 27 Kasım'da harekete GEÇİRİLDİ. Yani Lübnan ateşi hemen Suriye'ye taşındı.

29 Kasım'da HTŞ, Halep, 4 Aralık'ta Hama kentini ele geçirdi. 6 Aralık'ta stratejik HUMUS kenti varoşlarına girdiler. HTŞ, eğer Humus'u bugün (7 Aralık) ele geçirirse, Rusya'nın kontrolünde olan LAZKİYE VE TARTUS'un kavşağını ele geçirmiş olacak.

Peki bu kadar kısa süre içinde HTŞ nasıl oluyor da Suriye rejimi Esad'ın 3 büyük kentini ele geçiriyor?

Suriye ordusu yok.

Rusya ve İran güçleri neden ortalıktan çekilmiş? Küresel ve/veya bölgesel koridorlarda gizli bir anlaşma mı oldu acaba?

Bu noktada bir gerçeği vurgulamakta büyük yarar var.

1) Ukrayna'da Rusya ve Amerika-NATO arka planda çarpışan iki taraf 2) Suriye'de de, FIRAT nehrinin batısında Rusya kontrolü, Fırat'ın doğusunda da ABD ve aparatı PKKYPG- SDG işgali var.

Yani Rusya ile ABD, hem Ukrayna'da, hem de Suriye'de karşı karşıyalar.

Trump, 20 Ocak'ta resmen göreve başlayacak. ABD ile Rusya arka kapılarda bir mekaniği çalıştırıyor olabilirler mi? sorusu akıllarda dolaşıyor. Dünyada hiçbir şey GİZLİ kalmaz. 2025 yılında muhakkak ortaya çıkacaktır.

Tekrar Suriye'ye dönelim.

HTŞ silahlı grupları, başkent ŞAM'a yönelir mi? ŞAM DÜŞER Mİ?

ŞAM DÜŞERSE, Esad ne yapacak?

Rusya, Şam'ın HTŞ tarafından ele geçirilmesine nasıl bir hamle yapar?

İran ne yapabilir? Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'tan sonra Rusya kontrolünde olan Münbiç'i de ABD aparatı PKK-YPG-SDG'den temizleyecek mi? soruları akıllarda dolaşıyor.

HTŞ Şam önlerinde iken, önemli gelişmelerin de rolüne dikkat.

7-8 Aralık (bugün ve yarın) Katar'ın başkenti Doha'da Astana formatında Hakan Fidan (Türkiye), Lavrov (Rusya) ve Arakçi (İran) Dışişleri Bakanları Zirvesi var. Fidan, alelacele Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüşmesi sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar hem muhalefet hem rejim, bu üç ülkenin ortaya koyduğu çerçeveyi de büyük ölçüde takip ettiler. Fakat geçtiğimiz yıllar içerisinde biz bu sürecin, bu sessizlik sürecinin gerçekten büyük bir siyasi çözüme ulaşmada bir fırsat teşkil etmesini çok istedik.

Hep bu yönde çalıştık.

İranlı dostlarımızla, Rus dostlarımızla bu konuda çok konuştuk". Rusya:

Doha'da yapılacak görüşme, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacak. ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a Moskova'da mülakat veren Lavrov, Suriye'deki durumun tüm detaylarını ele almak üzere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile Doha'da bir araya geleceklerini kaydederek, "Suriye'deki durum oldukça karmaşık.

Bu karmaşık bir oyun.

Pek çok aktör işin içinde.

Doha'da görüşmelerimiz, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasına yardımcı olacağını umuyorum" değerlendirmesini yaptı.



SONUÇ

Katar Doha'da yapılmakta olan Astana Formatında Türkiye, Rusya, İran Dışişleri Bakanlarının alacakları karar çok çok önemli. Masadan, Türkiye'nin, ESAD'ın MEŞRU MUHALEFET ile masaya gelip uzlaşması kararı çıkarsa, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI SÖZ KONUSU OLACAK.

Rusya, HTŞ'yi Şam'a sokmazsa, çözüm masası kurulabilir. Esad, meşru muhalefetle oturmaktan kaçarsa, Rusya'nın Esad'ın çekilmesine, yerine gelecek yeni isme yol verir mi?

Verirse, Suriye meşru muhalefetle uzlaşma gündeme girebilir. Esad, Suriye meşru muhalefeti uzlaşmazsa, Suriye toprak bütünlüğü tehlikeye girer.

Amerika, aparatı PKK-YPG- SDG'ye alan açarak, bölünmeyi tetikletme riski öne çıkıyor. SURİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN EN KRİTİK HAFTALARA GİRİLDİ.