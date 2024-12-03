GAZZE'YE, Lübnan'a, Suriye'ye çöken Amerika ve tetikçisi Siyonist Netanyahu, onbinlerce Müslüman'ın kanına girdi. Milyonlarca masum insan göç etmek zorunda kaldı.





Amerika ve tetikçisi Siyonist Netanyahu, soykırımcılık damgasını yedi. İnsanlıklarının bittiğini gösterdiler. 2 Milyarlık Müslüman dünya onların vicdansız olduklarını apaçık gördü.

VAKİT GELDİ. Derin ABD-İsrail ve aparatları akıttıkları masum yüzbinlerin kanlarında, gözyaşlarında boğulmaya başladılar.

Suriye Milli Ordusu (SMO) Derin ABD'nin aparatı PKK-YPG-SDG işgalinde olan SURİYE'deki TEL RIFAT'I kurtardı.

ABD'nin "komutan" muamelesi yaptığı PKK-YPG çapulcusu Mazlum Kobani, ABD'nin işgalinde olan Deyrizor'a kaçtı. Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır PKK/ YPG'li teröristlerin işgalinde bulunuyordu.

Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla TEL RIFAT'I ÖZGÜRLEŞTİRDİ.

ABD aparatı PKKYPG'nin işgalinde olan MÜMBİÇ VE AYNEL ARAP ÖZGÜRLEŞMEYİ BEKLİYOR. AZ KALDI...

27 Kasım'da, Halep'te hakimiyetindeki alanlarını çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, terör örgütü PKK/YPG'den destek istedi. Bu durum PKK/YPG'ye alan açtı. SURİYE MİLLİ ORDUSU TÜRKMEN TUGAYLARI, ABD aparatı terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planını Özgürlük Şafağı Operasyonu ile paçavraya çevirdi.

Suriye Milli Ordusu, askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ve stratejik öneme sahip Minniğ Havalimanı'nı da PKK/YPG'den temizleyerek Tel Rıfat- Mümbiç hattını da kesti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü.

Dün yazmıştık.

ASTANA ANAHTARI DEVREDE GİRİYOR. Fidan, krizin çözülmesi için Şam'ın uzlaşma sağlaması gerektiğini belirtti ve Türkiye'nin bu konuda İran'la koordinasyon içinde olacağını söyledi. Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

"Türkiye olarak terör örgütlerine geçit vermeyiz" diyen Fidan, terör örgütü mensuplarının bulundukları yerde yok edileceklerini söyledi. Fidan, yeni bir Astana sürecinin yakın olduğunu ekledi. Bu konuda Rus yetkililerle konuştuklarını belirtti.

Fidan, çözüm için diplomatik görüşmeler yaptıklarını yineledi ve bu görüşmelerin Suriye için hayati olduğunu söyledi. Lübnan, Katar ve ABD'nin yanında bölgedeki ülkelerle konuştuklarını belirtti.

Arap Birliği ve BM'nin bilgilendirildiğini açıkladı. Belli bir bilgilendirme trafiğinin devam edeceğini söyledi. Fidan, "Suriye meselesinin çeşitli boyutlarda evrildiğini" söyledi. 13 yılın muhasebesini yaparak, önemli sonuçlara ulaşarak yeni dönemde Türkiye olarak yeni adımlar atmak istediğini söyledi.



SONUÇ: Son Suriye krizinin arka planında bulunan Amerika, çok kritik bir açıklama yaptı. ABD'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve son 48 saattir bölgedeki başkentlerle temas halindeyiz. Esad rejiminin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirtilen siyasi sürece katılmayı sürekli reddetmesi ve Rusya ile İran'a dayanması, şu anda kuzeybatı Suriye'de yaşanan olayların, özellikle rejim hatlarının çöküşünün, koşullarını yaratmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki bu saldırıyla hiçbir şekilde bağlantılı değildir. (Not. gerçeklerı gizleme taktıiği) Müttefikleriyle birlikte, gerilimin azaltılmasını, sivillerin ve azınlık grupların korunmasını ve bu iç savaşı bir kez ve tamamen sona erdirebilecek, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç çağrısında bulunmaktadır." ABD'NİN GERÇEK NİYETİNİ GÖSTEREN RESMİ SON MADDEYE DİKKAT: Suriye'de IŞİD'in bir daha asla yeniden dirilmemesini sağlamak için hayati önem taşıyan ABD PERSONELİNİ VE ASKERİ MEVKİLERİNİ TAM OLARAK SAVUNMAYA VE KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ."

Derin Amerika, Suriye'de işgal ettiği Deyru Zor bölgesindeki PKK-YPG-SDG'yi savunmaya devam edecekmiş. ASLA UNUTULMASIN.

AMERİKA'DA BAŞKANLAR GELİR GEÇER. ANCAK ABD DERİN DEVLETİ'NİN (CIA, PENTAGON-DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ- SİLAH BARONLARININ) BORUSU ÖTER....