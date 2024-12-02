SURİYE'DE rejim güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep kent merkezine girdi.

Gruplar Şam-Halep arasındaki stratejik M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini ele geçirdi. Esat rejimi güçlerinin Halep'in doğu kesimine çekildikleri açıklandı.

Zihinlerde dolaşan önemli sorulara cevap vermeden önce, TÜRKİYE'NİN YENİ POZİSYONU ile ilgili değerlendirme yapmakta büyük yarar var. Bu konuda MİT Başkanlığı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları çok çok önemli.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suriye'de devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Sınırda tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın da Suriye açıklamasının satır aralarında derinlikli vurgulamalar var.

''Mevcut istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının (PKK- YPGSDG) sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz.

Bu bölgelerdeki terörist varlığının sonlandırılması amacıyla paydaşlarla daha önce varılan mutabakatların gereğinin yerine getirilmemiş olması endişelerimizi artırmaktadır.

Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir. 2017 yılından bu yana, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'yle ilgili bazı mutabakatlar tesis edilmiştir.

Türkiye, taraf olduğu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirmektedir.

İdlib'e yönelik son dönemdeki saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna ve işleyişine zarar verecek boyuta ulaştığı ve ciddi sivil kayıplara yol açtığı konusunda gerekli uyarıları çeşitli uluslararası platformlarda yapmış ve bu saldırıların durdurulması gerektiğini kayda geçirmiştik. Nitekim, son günlerde yaşanan çatışmalar, bölgedeki gerginliğin istenmeyen şekilde artmasına sebep olmuştur.

Yeni ve daha büyük istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesi, Türkiye bakımından büyük önem teşkil etmektedir.

Gelişmeleri, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz".

ŞAM'A MESAJ!

Açıklamasındaki şu ifadelere dikkat!

Ankara, Şam'a "Türkiye olarak bu saldırıda yokuz...

2017 ve sonrasında Rusya ve İran ile yaptığımız Astana mutabakatlarına uymaya devam ediyoruz. Lakin, Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör gruplarının (PKK-YPG-SDG) sivil halkı ve Türkiye'yi hedef alan saldırılarındaki artışı da dikkatle izliyoruz.

Gereğini yaparız" mesajı veriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da paralel açıklamayı yapıyor.

Son gelişmeler, Beşar Esad'ın Türkiye'nin normalleşme çağrısına yanaşmaması sonucu Suriye'de haritaların değişmesinin kapısını açıyor. Türkiye'ye söz verilmesine rağmen, Tel Rıfat'taki PKKYPG varlığı yeni gelişmelerin odağında bulunuyor. Türkiye, derin Amerika'nın aparatı PKK-YPG'nin Tel Rıfat'tan ve Mümbiç'ten atılması için kararlı.

ABD-İSRAİL NE İŞ?

HTŞ'nin, ABD ve İsrail'in yönlendirmesi ile hareket ettiği değerlendiriliyor.

Buna göre, İsrail, Hizbullah ile yaptığı ateşkesin ardından Siyonist Netanyahu, "Ateşkesten sonra İran'a odaklanacağız'' dedi. Tel-Aviv'in İran'ı zayıflatabileceği en önemli saha olarak Suriye'ye hedef seçildi.

Gerçekten ABD-İsrail ikilisinin bölgesel projelerinin başında mezhepler üzerinden bölünmüş bir Suriye var...

Kuzeyde PKK-YPG'ye kurdurulmak istenen ikinci İsrail planı devreye sokulmak isteniyor. Bu plan, hem Türkiye'yi, hem Suriye'yi, hem Irak'ı hem de İran'ı bölmek üzerine kurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Kürtleri doğal müttefik ilan edip, PKK için UYDU DEVLETÇİĞİ mesajı vermesi, son Halep olayı ile örtüşüyor.

Diğer yandan ABDİsrail, HTŞ'nin Halep harekatını bahane edecek Rusya ve Esad rejiminin, İdlib'e bomba yağdırmasını istiyor.

Böylece GÖÇÜ ZORLAYARAK, Türkiye'yi sıkıştırma planı devreye sokulmak isteniyor.

Ama Ankara, bu planları da bozar!