BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İÇ CEPHENİN SAĞLAMLAŞTIRILMASI YOLUNDA TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİNİN TAHKİMİNE, terör sorununun çözümüne ve İmralı çağrısına TAM desteğini açıkladı. Erdoğan, "Sayın Bahçeli cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız" diyerek, yeni bir sürecin önünü açtı. "Ülke ve millet hayrına olan her meselede sayın Bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz.

Çağrısına ortağız" diyerek başladığı konuşması ile Erdoğan, iç ve dışta KÜRT KARTINA OYNAYAN emperyalistlerin istihbarat örgütlerinin, derin mahfillerinin, karanlık odalarının maskelerini düşürdü. Erdoğan-Bahçeli, TERÖRSÜZ TÜRKİYE hedefine yönelik, 1 Ekim'den bu yana ezber bozan açıklamalar yapıyordu.

İki liderin konuşarak, anlaşarak, paralel açıklamalar yapmasına karşın, başta CHP ve DEM olmak üzere, içteki ve dıştaki muhalif mahfiller, kazan kaynatıyor, algı operasyonları çekerek, ERDOĞAN-BAHÇELİ'nin arasını açmaya büyük çaba sarf ediyordu. KAOS PEŞİNDE KOŞAN MAHFİLLER utanmadan, kara kedilik yapmaktan gocunmuyorlardı. Bahçeli, 3 haftadır sürdürdüğü ezber bozan açıklamalarını, salı günü de devam ettirdi. "Sözlerimizin arkasındayız" diyerek, karanlık odaların APARATLARINA meydan okudu.

Bir gün sonra (Çarşamba) Başkan Erdoğan, Türk-Kürt kardeşliği konusunda, 'Sayın Bahçeli'nin çağrılarına ortağız' dedi. Siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir dönem yaşanıyor.

Erdoğan, 1 Ekim 2024 günü TBMM'de tarihi bir konuşma yaptı.

Ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemizin şart olduğunu vurguladı. Bahçeli ile fıkır birliği içinde, TERÖRSÜZ TÜRKİYE PARADİGMASI'nın yol taşlarını döşemeye başladılar. Erdoğan ile Bahçeli öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımlar kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğini işaret ediyor.

Erdoğan'ın geçen hafta paradigmaya ilişkin yaptığı açıklamalar da çok derinlikli ve anlamlıydı: "ŞER GÜÇLERİ sanıyorlar ki bu milletin devleti sadece 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil, yeniden başlangıcın sembolü bir rejim olarak kurulmuştur. Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz.

Bir başka ifadeyle, yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz".

Erdoğan ve Bahçeli, paradigmanın can damarı olan İÇ CEPHE'NİN SAĞLAM TUTULMASI için, Türk-Kürt kardeşliğinin tahkimatına büyük önem veriyorlar. Çünkü, emperyalistlerin Türk-Kürt ayrılığını sinsi-kirli planlarla sarsmak için birçok oyun oynamışlardı.

Yaşadığımız günlerde de, yakın coğrafyamızda 2. paylaşım tezgahı kuran Küresel Güçler, kurguladıkları derin oyunlarda KÜRTLERİ TEMSİL ETMEYEN PKK KARTINI YİNE DEVREYE SOKMA TEŞEBBÜSLERİNE girdiler. TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİNİ BOZMAK İSTEYEN ŞER ODAKLARI BAŞARILI OLAMAYACAKTIR.