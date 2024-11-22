CHP içindeki manevralar baş döndürüyordu.

Genel Başkan Özgür Özel'in yönetiminden memnun olmayışlar ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmeleri ayyuka çıkmıştı. Son gelişmeler CHP'nin bunalım yaşadığını gösterdi. Bunalım, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hücuma, arbedeye kadar uzandı. CHP milletvekillerinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerine gelen Yerlikaya'ya gösterdiği tepkiler bunalımın üst seviyeye çıktığını gösterdi. Bütçe görüşmeleri için TBMM'ye gelen Yerlikaya'ya CHP'li milletvekilleri "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek sert girişimlerde bulundular. TBMM'de Komisyon Salonu girişinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı. Çıkan arbede arasında göğüs göğüse itişmeler utanç verici sahnelerdi.

CHP milletvekilleri, Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Salonu'na girişinde "kayyum" tepkisi gösterdi.

Kayyum ataması nedeniyle CHP'li milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi. CHP'li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadın biz de onu Meclis'e almayacağız" dedi. CHP'li Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri tartışma ve arbedeyle başladı. CHP milletvekilleri, komisyon öncesi salona "kayyum bütçesine hayır", "kayyum halk iradesine darbedir" dövizleriyle girdi. CHP'li Başarır, görüşmelerin başlamasının ardından konuşmalar, gerginliği yükseltirken, "Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız. Sayın Bakan siz meclis odalarını dinliyorsunuz, telefonları dinliyorsunuz.

Kesin dinliyorsunuz" iddiasında bulundu.

Yerlikaya, Başarır'a "İftira atma" diye yanıt verdi. Yerlikaya'nın bu sözlerine Başarır, "Sen bunu anlayacak bir bakan değilsin. Sayın bakan 'sen ne hakla kapıda duruyorsun' dedi. Burası parlamento, burası komisyon.

Zaten sende cesaret, yürek olsa. Buraya 200 emniyet görevlisiyle gelmezsin, sende cesaret olsa bunu yapmazsın" diyerek konuşmasını sürdürürken, Bakan Yerlikaya'ya "İndir o parmağını" diye tepki gösterdi. Başarır'ın Yerlikaya'ya sert laflar etmesi ile başlayan tartışmalar, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Mehmet Muş'la devam etti. "Kadın milletvekillerini öne koymuşsunuz kavga ediyorsunuz" diyen Muş'a, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Bu lafını geri al!" tartışması sürdü.

Muş: Lütfen yerinize oturun. Ben gördüğümü söylerim. İki milletvekili önde, yakışıyor mu?

Başarır: Sözünüzü geri alın. Muş: Ben geliyorum, içeri giremiyorum. Geliyorum, Suiçmez'i görüyorum, Sayın Başarır'ı görüyorum. Ben içeri giremiyorum. Bana izin vermiyorsunuz? Böyle iş olmaz.

Kavgalar yüzünden toplantılara iki kez ara verilmek zorunda kalındı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Bazı CHP milletvekillerinin Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır" diyerek tepki gösterdi.

Çelik şu açıklamayı yaptı: ''Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkıyalık kabul edilemez. Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkıyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır. CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir".

CHP Milletvekilleri TBMM'de Yerlikaya'yı salona sokmamaya çalışırken, CHP içindeki manevralara bir yenisi eklendi.

Devrik CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli dava için 22 Kasım günü mahkemede ifade verecek. Kılıçdaroğlu, duruşmasına ilişkin, "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı. Videoya ABB Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi isimlerden destek mesajları geldi. KILIÇDAROĞLU'nun davasının görüleceği 22 Kasım'da İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun BERLİN'E GİDECEĞİ öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için İmamoğlu'nun Ankara'ya gelmemesi, BERLİN'e gitmesi CHP içinde dalgalanmalara yol açarken, çok manidar bulundu.

Kılıçdaroğlu'na kanadına mensup isimler Berlin seyahatini "misilleme" olarak değerlendirdi.