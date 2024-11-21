HEMEN hemen her İÇ SİYASETTEKİ gelişme, CHP'de 4 isim, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki manevraları hızlandırıyor. Son 15 gün içinde iki siyasi gelişmenin CHP'nin 2 FAY HATTINI hareketlendiği gözleniyor. Bunlardan birisi, İmamoğlu'nun Saraçhane Medyası eşliğinde PKK üyeliğinden görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaretini şovlara çevirmesinin CHP içindeki milliyetçi-ulusalcıları rahatsız etmesi. İkincisi, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY tartışmaları ve Kılıçdaroğlu ekibinin imza toplama çalışmaları.

İMAMOĞLU'NUN MARDİN ŞOVU

İstanbul'da CHP ile DEM (HDP) arasında KENT UZLAŞININ mimarı olan İmamoğlu, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden görevden alınması sonrası CHP'de bir fay hattı sallandı. Esenyurt olayı CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için büyük çekişme içinde İmamoğlu ekibi ile Yavaş ekibi arasında ideolojik ayrılığı net olarak ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu'nun Esenyurt şovlarına Yavaş katılmamıştı. İmamoğlu'nun Saraçhane medyası eşliğinde, terör örgütü üyeliğinden aldığı ceza ve aynı suçtan sürdürülen soruşturma nedeniyle görevden alınan DEM'li Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü Mardin'de ziyaretini şova çevirmesi de, CHP'nin milliyetçi-ulusalcı kanatta yine rahatsızlık yarattığı konuşuluyor. Hem Esenyurt'ta hem de Mardin'de olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında DEM'in desteğini almak için şimdiden İmamoğlu'nun yaptığı şovlar ve CHP-DEM KENT UZLAŞINI SÜRDÜRME çabaları dikkatlerden kaçmadı. Türk tarafından Mardin Derik'teki Kasrı Kanco'da ağırlanan İmamoğlu, "Birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Atacağımız güçlü, iyileştirici ve birleştirici adımların, yakın coğrafyamıza da iyi geleceği sorumluluğunu taşımaktayız" diyerek Belediye Başkanlığını aşan sözler sarf etti. CHP'nin milliyetçi-ulusalcı kanadının önde gelen ismi Yavaş'ın DEM (HDP) rahatsızlığı devam ederken, İmamoğlu'na Mardin ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak, Doğan Hatun ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere eşlik etti. Netice itibariyle, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında DEM (HDP) KARTINI kullanıyor. Yavaş, DEM (HDP) İTTİFAKI'NA uzak dururken, milliyetçi-ulusalcı kitlelere yönelmiş görünüyor. CHP'deki bu fay hattı, daha çok su kaldırır.

YENİDEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu-Özel tandemi ile devrildiği son kurultayın üzerinden henüz bir yıl geçmişken, parti bir kez daha kurultay çağrılarını konuşuyor. Esaslı tartışmayı, Kılıçdaroğlu'na yakın İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Özel'in politikalarını eleştirerek yaptığı "CHP'de kurultay bir lütuf değildir, haktır" çıkışı ve buna genel merkezin sert yanıtı ateşledi. Özel'e muhalif isimler, olağanüstü kurultay için imza toplama hazırlıkları temasları yaparken, gerek Kılıçdaroğlu gerek Salıcı süreç için "Cin şişeden çıktı" ifadesini kullanıyor. 6-9 Ekim Sivas Tüzük kurultayında alınan kadar gereği, olağan kurultayın en geç Kasım 2026'da yapılması gerekiyor. CHP'de genel başkanın çağrısı veya salt çoğunluk olan 685 delegenin imzasıyla, olağanüstü kurultay toplanabiliyor.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağkolu Salıcı'nIn, bu gerçeği bilerek, Olağanüstü Kurultay'dan bahsetmesi, gerekli olan 685 delegenin varlığını gündeme taşıyor. Olağanüstü Kurultay talebinde bulunması üzerine Özel çok sert konuştu. "Parti oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin" diyen Özel'in, "Senin gücün yok, kuvvetin yok, kudretin yok. Geçmişte ezdiğin örgüt karşına geçmiş, yanında değil. Sen dönmüşsün benden kurultay talep ediyorsun" ifadeleriyle Salıcı'yı hedef aldı. Salıcı'nın, tepkili olduğu konuşuluyor. Özel ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, Salıcı'yı hedef alan sözleri Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerinin de tepkisine neden oldu. Salıcı'ya, "Bu artık kişisel meselen olmaktan çıktı, bir had bildirmeye dönüştü, kabul edilemez" diyerek destek verdi.

CHP kulislerine göre, "CHP tabanında büyük bir kesim normalleşme politikalarından, Özel'in zikzaklarından, Meclis'te ayağa kalkılmasından rahatsız. Bu eleştiriler dile getirilecek, fikri takip yapılacak. Artık cin şişeden çıktı." KILIÇDAROĞLU HAREKETLİ

Kılıçdaroğlu, YENİDEN GENEL BAŞKAN OLMA ŞANSI YARATACAK OLAĞANÜSTÜ

KURULTAY'A SICAK BAKIYOR. Gelişmeleri yakından izliyor. Doğru zamanlamanın beklendiği vurgulanıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili, "Olağanüstü kurultay için doğru zaman bekleniyor ama bu süreç uzamaz. Yani öyle 1 yıl, 6 ay değil, çok daha yakın zamanda kurultay gündeme gelebilir" iddiasında bulundu.