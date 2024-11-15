ABD Başkanlığına 2. kez seçilen Donald Trump'ın kuracağı kabinenin kilit adamları belli oldu. Dışişleri, Savunma, Ticaret Bakanlıklarına ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına, Başkanlığına getirdiği isimlerin ORTAK ÖZELLİKLERİ ŞAHİN, İSRAİL SEVER, ÇİN ve İRAN DÜŞMANI VE SAVAŞ KARAKTERLİ olması dikkati çekiyor. Trump'ın gelişiyle, 'TAÇ GİYEN KAFA' denilerek yapılan DAHA TECRÜBELİ-DAHA OLGUNDAHA

SAKİN-DAHA UYUMLU ilişkiler süreci başlayacak. Analizlerini yapan stratejik platformlar, kilit noktalarda getirilen şahin isimleri gördükçe, farklı düşüncelere doğru evrilmeye başladılar. Nitekim, Trump'ın ŞAHİN KARAKTERLİ çekirdek kadrosu, gelecek dönem dış ilişkilerin çok sıkıntılı geçeceğine dair düşünceleri arttırdı. Evet. Trump'ın kilit görevlere gelen şahin isimleri döneminde, Çin'den Rusya'ya, Iran'dan Venezuela'ya, İsrail sever (Evanjelist-Siyonist) olarak İslam coğrafyasına olumsuz özellikleriyle, öne çıkışların artacağı tedirginliği gündeme girdi. Trump döneminde DAHA ÇOK iplerin gerilebileceği öngörülüyor.

Beyaz Saray'da politikadan sorumlu Özel Kalem Müdürü olarak düşünülen Yahudi kökenli Miller, 2018'de Çinli öğrencilere vize vermeyi sonlandıran bir çalışma da yürütüyordu. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Afganistan'da görev yapmış yeşil bereli eski asker.

Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Küba kökenli.

Üst düzey Latin kökenli isim olacak.

"Hamas'ı yok etmek istiyorum, yapmak istediğim bu" ifadelerini kullanmıştı. Rubio, Venezuela'daki başarısız darbe girişiminde de cuntayı desteklemişti. Twitter'dan Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ölümü ve giden faaliyetlerde bulunmuştu. Savunma Bakanı Matt Gaetz, ABD siyasetinde yaptığı çıkışlarla "kışkırtıcı" bir isim olarak gündeme geliyor. Gaetz için "Şok bir seçim" ifadesi kullanılıyor.

CIA Başkanı eski Demokrat Kongre Üyesi Tulsi Gabbard, BM Büyükelçisi. Elise Stefanik Siyonist Büyükelçi. İsrail yanlısı olan Stefanik, BM'yi "antisemitik çürümüş bir kurum" olarak görüyor ve ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız silah göndermesini savunuyor. İsrail Büyükelçiliği görevine Mike Huckabee gidiyor. Evanjelist. Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steve Witkoff. Elon Musk: Yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) Başkanı. Sağlık Bakanı:

Robert F. Kennedy. Göç Başkanı: Stephen Miller. Sınır Çarı. İç Güvenlik Bakanlığına Kristi Noem. Çevre Koruma Ajansı'nın başına Lee Zeldin.

Çin konusundaki "şahin" Waltz'ın başta Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-Çin rekabeti ve Orta Doğu'daki kriz olmak üzere birçok dış politika konusunda başat isimlerden biri olacak. Terör örgütü YPG/ PKK için "Ortadoğu'da İsrail'den sonraki en iyi müttefiklerimiz" diyen Waltz'ın, ABD'nin Suriye'den çekilmesine karşı olduğu biliniyor. Özel Kuvvetler'den emekli olan Waltz, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika'da görevlerde bulundu. Waltz'ın en çok öne çıkan özellikleri ise NATO ve Çin konusunda oldukça şüpheci ve sert görüşlere sahip olması. Rubio da Waltz da şahin isimler.

FİDAN'IN STRATEJİK

DEĞERLENDİRMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fıdan, "Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde değişiklik olur mu?" sorusunu şöyle değerlendirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump birbirlerini tanıyorlar. Samimiyet, seçimin hemen akabinde iki liderin yaptıkları telefon görüşmesine de açıkça yansıdı. ABD ile stratejik diyaloğumuz doğal olarak devam edecek. Türk-Amerikan ilişkileri köklü bir geçmişe sahiptir. İki ülke arasında, kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak, zaten müttefiklik ilişkilerine dayalı üst düzeyli bir diyalog var. Türkiye-ABD arasındaki konuları ele almak üzere ihdas edilen stratejik mekanizma, yeni dönemde de çalışmalarını elbette sürdürecek". Fidan başkanlığında, İbrahim Kalın'ın başkanlığında, müthiş dış operasyonlarıyla dünyanın dikkatini çeken MİT'e profesyonel beyin kadrosu yetiştiren Akademi, derinlikli bir analiz yayınladı.

Analizde, Trump yönetiminin, lider odaklı karar alma süreçleri ve pragmatik bir stratejiye ağırlık vermesi sonucunda, uluslararası ilişkilerde daha hesapçı ve müzakereye dayalı bir tavır takınabileceği ifade edildi. Yeni dönemde bir işbirliği zemininin ortaya çıkabileceği bildirildi.