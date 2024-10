TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı kutlu olsun. Canım ülkemiz ve milletimize nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler dileriz. Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Başkan Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 2002'den bugüne kadar her Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de anma törenlerine katılıyor ve Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını, düşüncelerini, Türkiye'nin içinde bulunduğu atmosferi ve gelecek yıllara özgü hedeflerini vurgulayan mesajlar yazıyor. Erdoğan'ın Misak-ı Millî Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne 101'inci yıl için yazdıkları TÜRKİYE YÜZYILI'NIN RUHU'NU, İÇ

CEPHE'NİN SAĞLAMLIĞININ

TEMELİ OLAN MİLLİ BİRLİK

VE BERABERLİĞİ içeren derin ifadeler içeriyordu: Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimiz'in 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzam yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun." Cumhuriyetimizin 101'inci yılında, Büyük Türkiye, gözünü uzaya dikti.

İHA-SİHA DEVRİMİNİ gerçekleştiren Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkıye Cumhuriyet'in 101'inci yılı müjdesini verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini belirtti. "Gökleri de koruyabilmek için muhakkak uzayda varlık göstermek gerekiyor" dedi.

Türkiye, Fergani, yörünge transfer araçları üzerine çalışıyor.

Uzaya çıktıktan sonra sizi alçak yörüngeden biraz daha uzak yörüngelere taşımak üzere platformlar geliştiriyor. 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerine çalışmalar hızlandırıldı. 20 yıllık serüvenlerinde atmosferde geliştirecekleri en gelişmiş platform olan KIZILELMA'ya vardıktan sonra gözü uzaya diktiklerini vurgulayan Bayraktar, Fergani isimli girişimi 2 yıl önce tümüyle öz kaynaklarla kurduklarını söyledi. FERGANİ fırlatma aracı, sıvı yakıtlı roket motoruna ve uyduları yörüngeye yerleştirme kapasitesine sahip olacak. İlk test roketinin 2026'da atışı hedefleniyor.

SONUÇ: EVET. 20'İNCİ

YÜZYIL DÜNYASI YIKILIYOR.

YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA

EDİLİYOR. 21'İNCİ YÜZYIL

DÜNYASI 2040'LARDA YERİNE

OTURACAK.

BÜYÜK TÜRKİYE, YENİ

DÜNYADA BÖLGESEL

GÜÇ, KÜRESEL AKTÖR

OLARAK JEOPOLİTİK

HAMLELERİNİ SÜRDÜRECEK.

EMİR ALAN DEĞİL,

YAKIN COĞRAFYAMIZDA

GELİŞMELERİ YÖNLENDİREN

ÜLKE OLACAK.