BAŞKAN Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı içten ve derinlikli konuşmayla KÜRESEL

VİCDANIN SESİ olduğunu bir kez daha gösterdi.

Başkan Erdoğan, siyonist Netanyahu'nun Filistinliler'i katletmesi karşısında susan, vicdanları sızlamayan Batılılar'ın çelişkilerini bir kez daha yüzlerine vurdu. Aslında Başkan Erdoğan 15 yıldır her BM konuşmasında dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunarak, onların yanında durarak, hakikatleri tüm çıplaklığıyla zulmedenlerin yüzlerine söylüyor. Bu yıl yaptığı konuşmada da daha önceki yıllarda dile getirdiği hususları daha da güçlü bir şekilde dile getirirken aynı zamanda ADALETİN VE MERHAMETİN mümtaz lideriydi.

Başkan Erdoğan, vicdanları kurumuş Batı, Amerika- Avrupa ile siyonistlere yataklık yapanların gözlerinin içine bakarak konuştu. Gazze'de toprağa düşmüş çocukların, kadınların, sahile vurmuş cansız bedeninin fotoğrafını gösterirken, vicdanları titretti.

Geçen yıllarda haritalar üzerinden İsrail'in Filistin topraklarını yıldan yıla nasıl işgal ettiğini gösterirken, 7 Ekim'den bu yana soykırım yapan, katliamlara devam eden Siyonist Netanyahu'yu tutanlara, koruyanlara bir kez daha haddini bildirdi.

BM kürsüsünden "Birleşmiş Milletler ne işe yarar" sorusuyla gerçekleri tek tek sıraladı. Geçen yıllara damgasını vuran "Dünya beşten büyüktür" sözleri, bugün bir gerçek. Başkan Erdoğan vicdanları kurumuş Batılı liderlerin gözlerinin içine bakarak, "Dünyanın bir tarafı yüksek refah seviyesi ve lüks içinde hayatını sürdürürken, diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez" dedi. Küresel vicdanın yükselen sesinin Türkiye olduğunu bir kez daha gösterdi. Evet. Başkan Erdoğan sadece yürekten eleştirmedi yol da gösterdi.

"Erdoğan tarzı siyasi liderlik", sadece Türk siyasi literatürüne değil aynı zamanda dünya siyasi liderlik literatürüne de öne çıkan birçok özelliği ile net olarak girmiştir.

Başkan Erdoğan, 40 yıllık tecrübesiyle, ulusal sınırları aşmıştır. Uluslararası sorunlardan kaynaklı krizlerin çözülmesinde, siyasetin ve kurumların işleyiş kodlarında ve en nihayetinde değişim süreçlerinin yönetilmesinde hayati derecede belirleyici olmaktadır. Şu sözleri yeni dünya siyasetini çok iyi okuduğunu net biçimde ortaya koymaktadır: "Bugün sizlere gerilimlerin uzağında değil, tam kalbinde yer alan bir ülkenin lideri olarak sesleniyorum. Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı yine hedef alacak olsa da bugün burada, insanlığın ortak kürsüsünde, insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım." Şu sözleriyle de soykırımcı savaş suçlusu Netanyahu'yu çok derinden tahlil ettiğini gösterdi: "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in milyonlarca insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Erdoğan'ın şu sözleri vicdanları titretti: "Çoğu çocuk ve kadın 41 bin insanın acımasız bir şekilde hayattan kopartıldı. Yine çoğu çocuk 10 binden fazla Gazzeli'nin nerede olduğunu kimsenin bilmediğini, aynı şekilde 100 bine yakın insanın yaralandı ve sakat kaldı. 17 binden fazla çocuk İsrail'in kurşunlarının, bombalarının hedefi oldu."



SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN'IN FİNAL CÜMLELERİ ÇOK ETKİLİYDİ. "Burada tarihimden, ecdadımın vicdanlı, adaletli duruşundan aldığım cesaretle konuşuyorum. Çünkü biz tarih boyunca daima mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olmuş bir milletiz. Şunu herkes bilsin ki, biz hakkı haykırmaktan çekinmeyiz. Birileri rahatsız olsa da doğruları söylemekten korkmayız. Haklının yanında durmaya, doğru bildiklerimizi acı da olsa söylemeye devam edeceğiz." KÜRESEL VİCDANIN SESİ BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN'IN KUTLU YÜRÜYÜŞÜNÜN ÖNÜ AÇIK OLSUN. BAĞIMSIZ TÜRKİYE VAR OLSUN.