CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ERKEN SEÇİM lafları ediyordu.

Son olarak "2025 KASIM'DA ERKEN SEÇİM" istemesiyle birlikte CHP içinde 'Cumhurbaşkanlığı adayı' tartışmaları da alevlendi. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Selin Sayek Böke tarafından Mansur Yavaş'a, kumpas çekildi. EKREM ŞOV tezgahından büyük rahatsızlık duyan Mansur Yavaş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde, Türkiye'nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar, kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz" demişti. CHP'de tüzük kurultayında, Ekrem İmamoğlu'na yaptırılan ŞOV'la kendisine kurulan KUMPASI gören Mansur Yavaş'ın sert konuşması CHP'de panik yarattı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanan ve giderek artacağı anlaşılan CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI'nın yarattığı CHP'deki panik kulislerine de yansıdı.

'1'inci Kılıçdaroğlu krizi' şöyle olmuştu.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kurulan ALTILI MASA'da, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyordu. Sonunda Akşener masayı devirdi, ancak İstanbul'un etkili mahfillerince masaya tekrar oturtuldu. Anketlerde, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu önde çıkmasına karşın, Kemal Kılıçdaroğlu ve HİZBİ bastırdı, Altılı Masa'nın geri kalan dört parti lideri tarafından uygun bulunmuştu. Kılıçdaroğlu seçimleri kaybetti. Altılı Masa'daki kavgaların seçim kaybedilmesinde çok etkili olduğu değerlendirildi. İşte, Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan Cumhurbaşkanlığı adaylık kavgalarının, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında yaşanması, 2'nci KILIÇDAROĞLU KRİZİ olayı ile benzerlik gösterdiğine işaret ediliyor. Özgür Özel'in "2025 KASIM'DA" erken seçim istemesiyle birlikte CHP içinde 'aday' tartışmaları da alevlendi. Hatırlayalım. 31 Mart yerel seçimleri bitmiş, aradan 20 gün geçtikten sonra Özgür Özel aniden CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda tuhaf laflar etmişti: Takımda iki forvet var... Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu... Ama birçok yeni figür de parlıyor. Bu isimlerden en iyi takımı kurmak önemli. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında, teknik direktör, 'Bırakın ben atacağım' demez... En formda oyuncusuna attırır." Özel'in bu lafları CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylık çekişmesini başlatmıştı. Yazılı ve sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılıyordu.

CHP'DE 4 ETKİLİ PORTRE VE 4 HİZİP

VAR. 31 Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasında açıkça görüldüğü gibi CHP'de etkili 4 PORTRE var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu... Bu 4 ismin arkasında dizilen 4 HİZİP var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi 4 etkili portrenin 4 HİZBİ arasında sert tartışmalara konu oluyor. CHP kulislerine göre CHP'li birçok yönetici ortaya çıkan ADAYLIK KAVGASI için "Çok erken bir tartışma, iyi olmadı" yorumunda bulundu. Bazı yöneticiler de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği 2023 seçimindeki hataya düşülmemesi gerektiğini belirterek, "Şu an Cumhurbaşkanlığının C'sini konuşmamalıyız. Erken aday belirlemek doğru olmaz. Ama ikinci Kılıçdaroğlu krizini de yaşamak istemiyoruz " yorumunda bulunuyor.

Bazı yöneticiler ise "Sonuçta bunu yaşayacaktık, belki de görünür olması iyi oldu" değerlendirmesini yaptı. Seçim sürecine girmeden bir adaylık tartışmasının çok doğru olmadığını savunan partililere göre bu yaşananlar herkese ders olmalı, tüm taraflar kendisine çeki düzen vermeli, sakin bir şekilde aday belirleme süreci beklenmeli. Partililer adayı erken belirlemek doğru olmaz" diyorlar.

SONUÇ: "MANSUR MU? EKREM

Mİ?" tartışmaları CHP içinde giderek yükselecek. Zaten bugün, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş takımları, birbirine derinden manevra çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu "Aday değilim ama yan cebime koyun" taktikleri yapıyor. CHP'deki tüzük kurultayında EKREM ŞOV yaptırılması CHP'yi alevlendirmiş görünüyor.