SİYONİST Netanyahu'nun masum ve mağdur Filistinliler'e karşı başlattığı soykırım ve katliamlar 345 günden beri devam ediyor. Katliamlar karşısında iflas etmiş BM, insanlık duygularını kaybetmiş, tek dişi kalmış Batı medeniyeti seyrediyor.

Ne yazık ki, 57 ülkenin üyesi olduğu İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ve 22 üyeli Arap dünyasının kurduğu ARAP BİRLİĞİ de aralarındaki çekişmeler nedeniyle bir ve beraber olamıyor.

Bu gerçeği gören Başkan Tayyip Erdoğan, aylardır ısrarla, İslam Teşkilatı ve Arap Birliği'nin ORTAK HAREKET ETMELERİ yolunda uğraşıyor. İkili temaslarının tamamını bu konuya hasretmiş durumda.

Hafta başında yaptığı konuşmada da İsrail'e karşı YÜKSEK SESLE İslam İttifakı çağrısı yaptı.

Erdoğan, İslam ülkelerinin İsrail'in "artan yayılmacılık tehdidine" karşı bir ittifak oluşturması gerektiğini söyledi ve "İsrail kibrini, İsrail haydutluğunu ve İsrail devlet terörizmini durduracak tek adım İslam ülkelerinin ittifakıdır" dedi. Başkan Erdoğan, İSLAM İTTİFAKI SAĞLAMA yolunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da mekik diplomasisini dikkatle takip ediyor.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, 13 yıl sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (DBK) toplantısına davet edildi.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi gibi çeşitli alanlarda elde ettiği ilerleme, gerçekleştirdiği JEOPOLİTİK HAMLELER,

İsrail karşısında yalnızlaşan Arap ülkelerinin Türkiye'yi bölgesel istikrar açısından önemli bir aktör olarak karşılık buldu.

Arap Birliği Zirvesi'ne 13 yıl sonra Hakan Fidan'ın katılması, İsrail'in revizyonist politikaları sonucu Orta Doğu güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin gücünün Arap ülkeleri tarafından görüldüğünü gösteriyor.

Türkiye'nin, toplantıya Suriye dahil olmak üzere tüm üyelerin oy birliğiyle davet edilmesi ise çok önemli bir faktör.

Gazze'de ateşkesi sağlama konusunda Bakan Hakan Fidan, Mısır'da yapılan Arap Birliği Zirvesi'nde çok başarılı bir mekik diplomasisi uyguladı.

Birçok Arap ülkesi Dışişleri Bakanı Fidan ile derinlikli görüştü, çözüm önerilerini bire bir değerlendirme fırsatı buldu.

Hakan Fidan'ın özellikle insani yardımların acilen sağlanması konusunda, REFAH KAPISI'NIN yeniden açılması yolunda Katar ve Mısır ortaklığında bir PLAN üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Hakan Fidan'ın Arap Birliği derinlikli temasları sonrası, Başkan Erdoğan MİT BAŞKANI İbrahim Kalın'ın da Gazze ateşkesi için çok önemli bir mekik diplomasisi içine girmesini sağladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, HAMAS üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Amerika'nın yapamadığı veya yapıyor gibi göründüğü Siyonist Netanyahu'nun gaddarlığa devam ettiği bir süreçte, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle (13 Eylul 2024) görüştü. Görüşmede, İsrail- Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve rehine takası konuları ele alındı.

Diplomatık ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT BAŞKANI Kalın ve HAMAS Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; insanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildi.

HAMAS'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizildi. İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin 25 -26 EYLÜL'DE yapacağı toplantıda, TARİHİ BİR KONUŞMA DAHA YAPACAĞI, Müslüman Dünya, Türk Devletler Birliği bağlamında İTTİFAKI ateşleyeceği belirtiliyor.

SONUÇ: Arap Birliği'nin etkili üyesi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Ankara'da Başkan Tayyip Erdoğan'la buluşması, derinlikli kararlar alınması, Türkiye'nin Irak'la tarihi anlaşmalar yapması ve Katar ile stratejik derinlikli beraberlikler, Türkiye'yi Orta Doğu'nun ağırlık merkezine getirdiği gözleniyor.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin geleceğin kıtası olarak belirtilen AFRİKA derinliğinde de etkili aktör oluşunu da buna eklersek, TÜRKİYE BÖLGESEL

GÜÇ KONUMUYLA KÜRESEL AKTÖR POZİSYONUNDA YÜRÜYOR EVET.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEDİĞİ GİBİ DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN...

NOT: İSLAM İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYE ÜLKELER: 57. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bruney Darüsselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen. Gözlemci ülkeler:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Kıbrıs Türk Devleti adıyla), Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tayland.

ARAP BİRLİĞİ 22 ARAP ÜLKESİ: Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bruney Darüsselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan...