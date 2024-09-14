DERİN Amerika 21. Yüzyıl'da da Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e çökme konusunda oyun üstüne oyun kuruyor.

Sinsi ve kirli planlarını arka arkaya devreye sokmaya çalışıyor. İNGİLTERE KIBRIS'A ÇÖKMÜŞTÜ. YETMEDİ

ABD DE YENİ TEZGAHLAR

KURUYOR. Önceki gün Amerika KIBRIS'a yönelik çok tehlikeli bir hamle yaptı. Kıbrıs Rumları'na iki yıl önce silah ambargosunu kaldıran ABD, Rumlar'la yeni bir savunma anlaşması imzaladı.

Anlaşmanın İsrail'in Lübnan'a, Suriye'ye saldırı hazırlığının konuşulduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile Rum Savunma Bakanı Vassilis Palmak arasında Lefkoşa'da imzalanan işbirliği anlaşmasıyla silahlı kuvvetler arasında işbirliği yapılacak alanların yol haritası belirlendi. ABD (Pentagon) Savunma Bakan Yardımcısı Wallander, Kıbrıs'ın stratejik konumuyla Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde çok önemli konumuna vurgu yaparak çökme planlarını deşifre etti. Anlaşmaya göre ABD ile Kıbrıs Rumları, "Bölgedeki insani kriz, güvenlik endişeleri, kötü niyetli eylemlere yönelik ortak hareket edecekler"miş!

Pentagon'dan yapılan açıklamada ise 'iki taraf arasında güçlendirilmiş savunma işbirliği, her iki ülkenin de Doğu Akdeniz'de karşılıklı fayda sağlayan politika hedeflerini daha iyi desteklemek için hazırlıklı olmasına olanak tanıyan memnuniyet verici bir fırsat sunmaktadır' vurgusu yer aldı. Dünya haritasına bakıldığında haritanın ön merkezinde konumlamış iki jeostratejik bölge göze çarpmaktadır. Orta Doğu ve Doğu Akdeniz aynı anda ve beraberce görülmektedir. Bu iki bölge yüzyıllardır, çok kritik gelişmelere konu oldu. Şu anda inşası süren Yeni Dünya Düzeni açısından da çok kritik özellikleri ile derin masaların senaryolarında ilk sırada yer almaktadır.

Nitekim ABD ile Rusya'nın Ukrayna üzerindeki savaş satrancı bağlamında, 3. Dünya Savaşı enine boyuna tartışılıyor.

Söz konusu savaşın bölgeden çıkma olasılığı senaryolarda yer alıyor.

1) Ortadoğu-Doğu Akdeniz 2) Ukrayna savaşının genişlemesi 3) Asya Pasifikte, ABD ile Çin arasında TAYVAN krizi.

Görüldüğü gibi senaryoların başında Ortadoğu-Akdeniz öne çıkmış pozisyondadır. Günümüzdeki küresel siyasi ve ekonomik gelişmelerin dinamizmini Doğu Akdeniz bütün önemli bölgelerinden farklı bir öneme sahiptir. Kıbrıs Adası da konumu itibariyle Doğu Akdeniz'in kalbi durumundadır. Dünya enerji rezervlerinin ve üretiminin büyük kısmı Orta Doğu'yu işaret ederken Kıbrıs Süveyş Kanalı'nın kontrol edebilecek stratejik bir konumdadır. Bunun ötesinde ABD'nin kurguladığı HİNDİSTAN-ORTADOĞUHAYFA- DOĞU AKDENİZ-AVRUPA

KORİDORU, Amerika-İsrail'in Kızıldeniz üzerinden Hayfa'ya açmak istedikleri 2 koridor Doğu Akdeniz'e çıkacak. Tam karşısında KIBRIS ADASI var. Kıbrıs adasına İngiltere 1876'da çöktü. Kıbrıs'ta Ağrotur ve Dikelya hala elinde tutuyor. Fransa'da Kıbrıs Rum Kesimi'nde Larnaka yakınlarında donanma üssü kuruyor.

SONUÇ: ABD, İsrail'i tetikçi olarak kullanarak Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'e çökmeye yönelik uçak savaş gemileri ile neden geldi? Amerika 21. yüzyılda Kıbrıs'ı esaslı üs konumuna neden sokmak istiyor? İngiltere var demek yetmiyor. Ve Amerika da Kıbrıs Rum Kesimi'nde Donanma üssü kurarken, Kıbrıs ile yaptığı Savunma Anlaşması dikkatle değerlendirilmeli ve takip edilmelidir. Çünkü, Kıbrıs Türkleri'nin koruyucusu, garantörü Türkiye'dir.

Batı-Amerika, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde tezgah kursa da Türkiye de etkili jeopolitik hamleler yapıyor, ASLA UNUTULMASIN. DOĞU

AKDENİZ'DE GÜÇLÜ BÜYÜK

TÜRKİYE'NİN İÇİNDE OLMADIĞI

HİÇBİR PLAN TUTMAZ.

YAPSALAR DA İŞLEMEZ. NOKTA.