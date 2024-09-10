TÜRKİYE Narin kızımız için gözyaşı döküyor. 85 milyon Narin için ağlıyor.

Başımız sağ olsun. Dün okula başlayacaktı Narin...

Ama olmadı... Evladımız tabutunun üzerine örtülen duvakla toprağa verildi.

Yavrumuzun güzel bakışlarını solduranlar gün yüzü görmesin.

Narin'imiz cennettedir. En büyük tesellimiz suçluların en kısa zamanda ortaya çıkarılıp TCK'ya göre cezalandırılması olacak.

Güzel kızımız Narin'in katillerinin bulunması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat devreye girdi. Erdoğan, "Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok.

Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler.

19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık.

Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız.

Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Devletimiz tüm birimleriyle cinayeti aydınlatmaya çalışırken ve katil ya da katilleri ararken Narin'in cenazesi toprağa verildi. Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Narin kızımızın cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Celal Büyük'ün sözleri insanlığı bir kez daha sorgulattı: "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız.

Sözün bittiği yerdeyiz.

İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musalla taşında yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır.. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir ve yeniden hatırlarız.

Narin'imiz cennettedir, masumdur. Emin olun cennette. Elbetteki bunun hesabını yapanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?

Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza." Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sorguları çok yönlü olarak devam ediyor.

Güvenlik birimleri her detayı titizlikle inceliyor, araştırıyor.

Diyarbakır'da öldürülen sekiz yaşındaki Narin kızımızla ilgili ilk itiraf geldi. Gözaltındaki zanlılardan biri "Amca Salim Güran, Narin'in cesedini taşımam için bana 200 bin TL teklif etti, 'Aileni düşün' dedi. Çuvalı alıp dereye götürdüm" dedi. Bu itiraftan sonra derinleşen soruşturma sonucunun kısa zamanda tamamlanacağı, katil ve yardımcı olanların mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

SONUÇ: Güzel kızımız Narin'in cinayetiye ile detaylı bir kriminal inceleme yapıldı.

DEVLETİMİZİN birimleri kapsamlı bir analiz ve titiz bir soruşturma süreci yürüttü.

Olayın çözümü çok yakın.

Bundan sonra ADALETİN sağlanması kritik öneme sahip. Türk Devleti tarafından, toplumumuzun güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için psikolog ve sosyologların etkin girişimleri, çocuklarımıza yönelik etkin eğitim araçları, STK'lar ve TV'ler üzerinden SON KRİMİNAL ANALİZ SÜRECİ SONUÇLARI devreye sokulacaktır.